Яндекс.Такси стали единственным владельцем сервиса известного ранее, как «Партия еды». Свои доли за неназванную сумму продали Филипп Башьян, Михаил Перегудов и Владимир Черкашина, сообщили «Ведомости». Основатели продолжат работать в проекте.

Впервые «Такси» купили 83,3% долю сервиса доставки наборов для приготовления блюд год назад, в октябре 2018. В марте 2019 «Партия еды» была переименована в Яндекс.Шеф, по условиям сделки структуры Яндекса получили право выкупить доли миноритариев в течение нескольких лет. Фудтех-подразделение «Такси» управляет одновременно доставкой готовых блюд Яндекс.Еда, вышеупомянутым «Шефом» и российской версией платформы UberEATS, которая перешла под контроль россиянам в момент объединения региональных, российского и нескольких соседних стран, бизнесов Uber с Яндекс.Такси.