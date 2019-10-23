Доходность российских ценных бумаг и хорошие макроэкономические показатели России, привели к тому, что рынок стал очень привлекательным для американцев. В 2019 компании с Уолл-стрит сделали больше половины зарубежных вложений в российские акции (соседи европейцы — лишь 26%), за четыре года американские инвестиции выросли более чем на треть, подсчитала американская версия журнала Forbes. «Медуза» пересказала этот текст на русском.



Американские инвестиции в Россию растут, инвестиции европейцев сокращаются.

В среднем российские акции за год выросли на 23,4%, американский индекс S&P 500 на 19,9%, а сводный рынок развивающихся рынков MSCI лишь на 8,45%. В цифрах лучше России пока выглядит только Китай. Американских инвесторов не пугают санкции, наложенные на российских граждан и юрлица. Ко второму кварталу 2019 американцы вложили в российские публичные компании $79,3 млрд, что 58% больше, чем в 2015 году. За счёт низкого соотношения долга к ВВП находят покупателя и российские облигации.

Дополнительно, скептический взгляд: глава российского Яндекса Елена Бунина о том кому запретят получать инвестиции от иностранцев, и о возможном оттоке топов российских IT из-за снижения стоимости акций.