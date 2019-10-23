Программисты Google выпустили 5 приложений, призванных бороться с психологической зависимостью от смартфона.
- Desert Island — на экране телефона видны лишь наиболее важные приложения. Через день нужно вычеркнуть, то есть удалить с экрана, одно из них. Через день, ещё одно…
- Morph — подсказчик приложений уместных в данный момент. Например, «на работе» — это календарь и почта, но не Tinder.
- Post Box — почтовый ящик. Получить уведомления при установленном Post Box можно только пачкой, 1, 2, 3 или 4 раза в сутки.
- Unlock Clock — мотивационные живые обои, подсчитывают число разблокировок телефона в сутки.
- We Flip — игра для нескольких зависимых. Проигрывает тот, кто первым разблокировал экран.
Приложения дополняют платформу Digital Wellbeing «Цифровое благополучие», которая в следующем году будет обязательна для всех телефонов на Android 10. Задача платформы — снижение зависимости и минимизация вреда от гаджетов.
- + 1 Paper Phone — «Бумажный Телефон» уникальное Google-приложение. Вы запускаете его один раз в начале дня, чтобы распечатать и забрать с собой с телефона календарь, любимые контакты, задачи, погоду.
Google открытыли программу экспериментов в области «Цифрового благополучия» для заинтересованных дизайнеров и разработчиков. Идеи и приложения аккумулируются на GitHub, изучаются, что-то впоследствии попадёт в главное приложение Digital Wellbeing.
P. S. Дополнительный совет: «Избегайте новостей» — новости для ума подобны сахару для тела. Второй: «Я удалила приложение Facebook со смартфона, и это было моим лучшим решением. Готова поспорить на все деньги мира!».
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Paper Phone инетересная концепция, остальные 5 странный отвлекающий маневр чтобы не понять какая за тобой следит?