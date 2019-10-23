Программисты Google выпустили 5 приложений, призванных бороться с психологической зависимостью от смартфона.

Desert Island — на экране телефона видны лишь наиболее важные приложения. Через день нужно вычеркнуть , то есть удалить с экрана , одно из них. Через день , ещё одно…

то есть удалить с экрана одно из них. Через день ещё одно… Morph — подсказчик приложений уместных в данный момент. Например , «на работе» — это календарь и почта , но не Tinder.

«на работе» — это календарь и почта но не Tinder. Post Box — почтовый ящик. Получить уведомления при установленном Post Box можно только пачкой , 1 , 2 , 3 или 4 раза в сутки.

1 2 3 или 4 раза в сутки. Unlock Clock — мотивационные живые обои , подсчитывают число разблокировок телефона в сутки.

подсчитывают число разблокировок телефона в сутки. We Flip — игра для нескольких зависимых. Проигрывает тот , кто первым разблокировал экран.

Приложения дополняют платформу Digital Wellbeing «Цифровое благополучие», которая в следующем году будет обязательна для всех телефонов на Android 10. Задача платформы — снижение зависимости и минимизация вреда от гаджетов.

+ 1 Paper Phone — «Бумажный Телефон» уникальное Google-приложение. Вы запускаете его один раз в начале дня , чтобы распечатать и забрать с собой с телефона календарь , любимые контакты , задачи , погоду.

Google открытыли программу экспериментов в области «Цифрового благополучия» для заинтересованных дизайнеров и разработчиков. Идеи и приложения аккумулируются на GitHub, изучаются, что-то впоследствии попадёт в главное приложение Digital Wellbeing.

P. S. Дополнительный совет: «Избегайте новостей» — новости для ума подобны сахару для тела. Второй: «Я удалила приложение Facebook со смартфона, и это было моим лучшим решением. Готова поспорить на все деньги мира!».