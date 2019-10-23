ФСБ выдало виртуальному сотовому оператору Easy4 (ООО «Сонет») разрешение на оказание услуг связи с использованием электронной сим-карты — eSim (распаянной внутри смартфона, без физического носителя на пластике), выяснили «Ведомости». Виртуальная карта «прозрачна» для нужд силовиков и не препятствует работе СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий, «подслушка»).

Базовая сеть для Easy4 — «Теле2», однако модель оказания услуг оператором заключается в автоматическом подборе наиболее подходящей, исходя из тарифов и уровня сигнала. Источники «Ведомостей» знают, что Easy4 удалось договориться о подключениях к сетям МегаФона и МТС. Виртуальные сим-карты Easy4 допускают переключение между сетями.

Для регистрации виртуальной карты есть опция в мобильном приложении оператора. Идентификация абонента удалённая, достаточно воспользоваться электронной подписью с «Госуслуг». При отсутствии этой подписи, абонентом можно стать через функции приложения EasyID: потребуется показать программе лицо, паспорт, предоставить подпись на сенсорном экране. После авторизации виртуальная сим-карта активируется. Трафик приложения бесплатный в любой стране мира.

Минкомсвязи ранее разрешил Tele2 выдавать eSim, однако ФСБ была настроена против эксперимента и выдача виртуальных карт приостановилась. Управляющий директор группы компаний Easy4 Сергей Малышкин рассказал, что возражения силовиков удалось устранить и показал уведомление из которого следует, что оператор будет прозрачен для СОРМ с IV квартала 2019 г. Общее, а не частное решение по легализации eSim в России, Минкомсвязь, ФАС и ФСБ по плану должны выработать к началу 2020 года.