Российская академия наук через ТАСС сообщила о том, что Американское геофизическое общество (AGU) отказалось рассматривать статью из-за финансирования российской науки российским правительством:

«Американский геофизический союз отказался принять к рассмотрению статью „Новая связь между Эль-Ниньо — Южным Колебанием и атмосферным электричеством“, подготовленную к публикации в журнале Geophysical Research Letters. Свой отказ AGU мотивировал невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством РФ и министерством науки и высшего образования как части правительства РФ», — говорится в письме.

ИПФ РАН при этом отметил, что публикации в журналах входящих в Web of Science Core Collection являются обязательным требованием по части выдаваемых Минобрнауки грантов, при этом AGU издаёт Geophysical Research Letters и серию журналов Journal of Geophysical Research, которые и входят в WoS CC.

Комментарий Roem.ru: явление, если оно будет повторяться, подорвёт систему оценки ценности научных работ в мировом масштабе. В целом ситуация, когда в научных публикациях смотрят на источник финансирования не уникальна, поскольку множество исследований спонсируется заинтересованными участниками рынка, но отказ в принципиальном рассмотрении публикации из-за источника финансирования работ является уникальным явлением в практике рассмотрения публикаций в научных журналах.