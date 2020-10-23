Яндекс.Еда объявила, что будет с помощью Яндекс.Практикума бесплатно обучать своих курьеров на тестировщиков, аналитиков данных и веб-разработчиков. 86% опрошенных сервисом курьеров выразили желание освоить новую профессию, большинство интересует «IT, финансы и дизайн». Пяти сотням стремившихся к изучению технологий предложили вводный курс «Практикума», его прошли 35 человек, которые и будут теперь бесплатно обучаться на айтишников, если эксперимент удастся, он будет повторён, а набор профессий -- расширен.

Накануне «Коммерсант» выяснил, что сервисы доставки еды и продуктов сталкиваются с нехваткой курьеров, страдает в числе прочих и Яндекс.Лавка, о чём сообщал Илья Красильщик.