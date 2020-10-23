Яндекс.Еда объявила, что будет с помощью Яндекс.Практикума бесплатно обучать своих курьеров на тестировщиков, аналитиков данных и веб-разработчиков. 86% опрошенных сервисом курьеров выразили желание освоить новую профессию, большинство интересует «IT, финансы и дизайн». Пяти сотням стремившихся к изучению технологий предложили вводный курс «Практикума», его прошли 35 человек, которые и будут теперь бесплатно обучаться на айтишников, если эксперимент удастся, он будет повторён, а набор профессий -- расширен.
Накануне «Коммерсант» выяснил, что сервисы доставки еды и продуктов сталкиваются с нехваткой курьеров, страдает в числе прочих и Яндекс.Лавка, о чём сообщал Илья Красильщик.
Дефицит курьеров вызван снижением числа мигрантов в столице и сезонностью. С осени некоторые курьеры не хотят работать в плохую погоду. Сергей Собянин заявил о снижении числа мигрантов в городе на 40% в 2020 году. Тенденцию подтверждает исследование Центра стратегических разработок, по данным которого 40% компаний, нанимавших на работу мигрантов, испытывают недостаток в рабочей силе. А рынок доставки готовых блюд и продуктов резко вырос из-за пандемии и самоизоляции. Кроме того, у компаний повысились требования к курьерам.
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Логично. Вот как в Снежной Нигерии, там тоже нельзя без унижений. Ты сперва должно поприсмыкаться, полойсать ежа перед HR и вот тогда, может быть эти HR (тоже прошедшие неизвество какую школу насоса перед наймом), тебе дадут тестовое задание, бесплатное часов на 300, раз человек безработный, то как раз ему же делать же нечего. И может быть, когда-нибудь ответят. (Это не про Яндекс, это другая контора).
Весь опыт, знания, не имеют никакого значения, а вот если бегало по альтернативно-пахнущим дворам, разнося хрючево, вот тогда ты достойно. Как в Макдаке прямо.
Единственный вопрос, а зачем тогда начинать со скольки там. с 30−35к хрючевораннером в СН, если можно поехать в Европу и точно также унижаться моя фаянсовые изделия, но уже за 30к в год? Плюс изучаешь язык, а образование там и так бесплатное.