Американские владельцы кошельков PayPal смогут покупать, продавать, хранить криптовалюты и расплачиваться ими в 26 миллионах поддерживающих такую опцию магазинах с ранних месяцев 2021 года. CEO компании отметил, что таким образом она готовится к появлению цифровых валют центробанков и корпораций. В первой половине следующего года возможность распространят на пользователей из других стран и аудиторию сервиса Venmo. Поддерживается биткоин, Лайткойн, Ethereum и Bitcoin Cash.

PayPal собирается активно развиваться на рынке криптовалютных сервисов: Bloomberg узнал, что компания уже ведёт переговоры по покупке игроков этого рынка. В частности, кастоди BitGo (обеспечивает безопасное хранение и сделки с криптовалютами).

У PayPal 346 млн активных пользователей по всему миру, во втором квартале 2020 года они произвели транзакции на сумму $222 млрд. Это первая компания, которая получила «conditional Bitlicense» -- лицензию на работу с криптовалютами -- от Департамент регулирования финансовых услуг Нью-Йорка, саму лицензию регулятор разработал летом-осенью 2020 года. Целью этого процесса было объявлено упрощение регуляторных требований и процедур для участников криптовалютного рынка.

В Европе внимание финансовых регуляторов к поддерживающим криптовалюты сервисам уже привело ко временной остановке работы популярного у российских фрилансеров ePayments. Компания объявила о скором перезапуске сервиса, из которого будут убраны связанные с криптовалютами функции.