Американские владельцы кошельков PayPal смогут покупать, продавать, хранить криптовалюты и расплачиваться ими в 26 миллионах поддерживающих такую опцию магазинах с ранних месяцев 2021 года. CEO компании отметил, что таким образом она готовится к появлению цифровых валют центробанков и корпораций. В первой половине следующего года возможность распространят на пользователей из других стран и аудиторию сервиса Venmo. Поддерживается биткоин, Лайткойн, Ethereum и Bitcoin Cash.
PayPal собирается активно развиваться на рынке криптовалютных сервисов: Bloomberg узнал, что компания уже ведёт переговоры по покупке игроков этого рынка. В частности, кастоди BitGo (обеспечивает безопасное хранение и сделки с криптовалютами).
У PayPal 346 млн активных пользователей по всему миру, во втором квартале 2020 года они произвели транзакции на сумму $222 млрд. Это первая компания, которая получила «conditional Bitlicense» -- лицензию на работу с криптовалютами -- от Департамент регулирования финансовых услуг Нью-Йорка, саму лицензию регулятор разработал летом-осенью 2020 года. Целью этого процесса было объявлено упрощение регуляторных требований и процедур для участников криптовалютного рынка.
В Европе внимание финансовых регуляторов к поддерживающим криптовалюты сервисам уже привело ко временной остановке работы популярного у российских фрилансеров ePayments. Компания объявила о скором перезапуске сервиса, из которого будут убраны связанные с криптовалютами функции.
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Некая компания является лживой компанией и не понимаю, почему она вообще где-то допускается к работе. Врут при регистрации, что достаточно данных карты. Потом блокируют, требуют копии паспортов, что вообще недопустимо. Т. е. мерзкая конторка знает, что ставит пользователя в ещё худшую опасность, чем похищение дебетовых денег с карты, но при этом врёт и врёт. Поддержка вообще тварыны неописуемые, скорее всего мифические, потому что никогда вообще не отвечали. Да лучше выпустить дополнительную карту и постить её данные в открытую и крупным шрифтом везде, пополняя деньгами по необходимости, чем мараться с грязными брехливыми сервисами, из-за которых ещё потом повесят на тебя сотню микрокредитов. Не знаю, что там за уровень после «прислать фото паспорта», скорее всего ещё сканирование сетчатки
и т. п. других частей тела.