На проекте Flibusta от пользователя admin2 опубликован пост о том, что Stiver, основатель проекта, вероятнее всего ушёл из жизни при помощи врачей. При этом о будущем «Флибусты» сам Stiver в обновлении своей записи от конца сентября сообщил, что сервера оплачены, сайт работает.



«Флибуста» десятки лет раздражает правообладателей: в частности, тот же Stiver, с их слов, был деанонимизирован ещё в 2016-м году, однако полиция Германии не проявила должного усердия в отношении расследования его деятельности: ноутбук с его данными оказался полностью зашифрован, а проводки в адрес хостингов, об исследовании которых просила российская сторона, в Германии изучать не стали. Имя Stiver'а тогда так и не было раскрыто.

Интересно при этом, что сама жизнь опровергает теорию «Эксмо» о том, что пиратство убивает российскую литературу — выручка компании «Издательство Эксмо» выросла с 12 млрд рублей в 2019-м году до 18 млрд рублей в 2023-м.

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