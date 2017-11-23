Власти Великобритании, Нидерландов, Италии намерены высказаться об утечке персональных данных из Uber — накануне сервис вызова такси признался, что осенью 2016 года у него похитили некоторые сведения о 57 миллионах водителей и пассажиров по всему миру. Uber, тогда ещё управляемый Тревисом Калаником, заплатил взломщикам-шантажистам выкуп в $100.000, чтобы скрыть кражу и скрыть её действительно удалось. Около года об утечке не было известно, как неизвестны и какие-либо негативные последствия утечки. «Возможно, вы спросите, почему мы говорим [про утечку] лишь сейчас, через год», — обратился вчера к своим клиентам и партнёрам новый глава Uber Дара Хосровшахи. Регуляторы Великобритании, Нидерландов, Италии действительно заинтересовались, но не раскаянием Хосровшахи и годом молчания, а скорее регламентами хранения персональных данных и тем, что произошло в 2016 году.

У властей Европейского Союза, вплоть до 25 мая 2018 года, нет каких-либо существенных инструментов наказания за угрозы пользовательским данным. Однако, как напомнил Bloomberg, с конца весны следующего года, за небрежное отношение к пользовательским данным, утечки, нарушения регламентов и так далее, бизнес будут наказывать изъятием 4% годового оборота.