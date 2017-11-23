Центр по изучению информационных технологий Принстонского университета проанализировал, какие данные о действиях пользователя собирают и передают наиболее популярные в мире системы web-аналитики. Для этого был создан специальный скрипт, который симулировал действия пользователя через подстановку уникальной метки в HTML и отслеживал попытки отправить данную метку на сервер аналитики. Были проанализированы сервисы FullStory, Yandex.Метрика, Hotjar, User Replay, Session Cam и Smartlook.
Черные кружки — данные не передаются, половина кружка — данные передаются частично:
Многие проанализированные сервисы не только передают на сторонние серверы содержимое web-форм до их отправки на основной сайт, но и транслируют поля с номерами кредитных карт, паспортными данными, адресами и другой персональной информацией. Худший результат показала Yandex.Метрика — она не передает только пароли пользователей. Пресс-служба «Яндекса» не смогла предоставить оперативный коммениарий.
«Вебвизор» в Яндекс.Метрике записывает действия посетителей сайта и позволяет просматривать их в режиме «живого видео». «Яндекс» купил эту технологию в 2010 году, через год добавил в нее запись происходящего на https-страницах. За 7 лет сервис исключительно редко попадал в двусмысленные ситуации, когда его следы находили на чувствительных веб-страницах и всегда оказывалось, что никаких проблем ни у кого, в действительности, нет.
В 2014 году Иван Бегтин, директор НПО «Информационная Культура», в российском Роскомнадзоре уточнил отношение к записи пользовательских сессий «Вебвизором». Ведомство рассмотрело вопрос и установило, что никакой угрозы персональным данным служба не несёт (Роскомнадзор — уполномоченное в РФ ведомство по охране персональных данных и надзору за их оборотом). К 2017 году мобильные приложения «Яндекса» и «Метрика» переросли онлайн, вышли за его пределы и научились следить за посетителями офлайн заведений.
Обновлено в 20:20. «Яндекс» пояснил:
Пользовательские сессии записываются только если вебмастер принимает решение включить это в «Метрике». Сами сессии при этом анонимизированы, персональные данные, такие как пароли или данные карт, не записываются. Кроме того, мы предоставляем вебмастерам возможность отключать запись пользовательской сессии для отдельных мест на сайте, где могут быть, например, поля, куда пользователь вводит чувствительную информацию.
Иван Бегтин АНО "Информационная Культура"
Честно говоря мне тогда просто было недосуг бодаться с Роскомнадзором, но ситуация такова что:
1. Данные передаются, вне зависимости от комментариев Яндекса о том хранятся они или нет — факт передачи есть.
2. Внешний аудит ни их сервис, ни один из вышеперечисленных не проходил. Верить представителям организаций что данные не хранятся можно только исходя из «репутации бренда».
Меня более всего беспокоит когда технологии записи сессий используются именно в личных кабинетах. Такое есть на некоторых госсайтах (редко) и на очень многих коммерческих сайтах (часто).
Если это личный кабинет форума по разведению котиков — это еще ничего, а если это личный кабинет банка или медицинской организации, то «какого $&%?».