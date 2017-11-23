Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.Ru Group, оспорила оценку из вчерашних новостей, о том, что «Яндекс» до сих пор владеет крупнейшим рекламоносителем Рунета. То есть баннером на своей главной странице, который ежемесячно видят 17,7 млн россиян, заходящих на главную страницу поиска с настольных компьютеров (по данным Mediascope за сентябрь), либо 11 млн человек из крупных городов ежедневно.

Исагулова объяснила редакции:

Самый массовый и охватный рекламный формат в рунете на сегодняшний день — это промопост в соцсетях. Охват одного промопоста во ВКонтакте достигает 18 млн человек в день только в веб-версии, кроме того, размещение позволяет охватить мобильную аудиторию (по данным mediascope почти четверть пользователей рунета выходит онлайн только с мобильных устройств).

Для сравнения: аудитория популярных телеканалов — это 12−16 млн человек из крупных городов ежедневно. «Яндекс», ВКонтакте, Google обогнали «Первый канал» (тогда лидер) по MAU и DAU приблизительно год назад. Российский рынок интернет-рекламы впервые обогнал ТВ по доходам в третьем квартале 2017 года.