Зародившаяся в России ABBYY уже после своего ухода из России и превращения в международную компанию судится с налоговой инспекцией за уменьшение долга по налогам и штрафам, заметили в CNews. Долги в целом достигают почти 200 млн рублей, но компания добивается перерасчёта: она хочет снизить долг по страховым взносам на 8,6 млн рублей и по пени за него на 4,7 млн рублей. 14,7 млн рублей уже удалось отсудить.

Российский рынок компания покинула в апреле 2022 года. Вести работу с клиентами в России и лицензировать здесь продукты с апреля же стало ООО «Контент ИИ» (Content AI), которое принадлежит турецкому юрлицу