Зародившаяся в России ABBYY уже после своего ухода из России и превращения в международную компанию судится с налоговой инспекцией за уменьшение долга по налогам и штрафам, заметили в CNews. Долги в целом достигают почти 200 млн рублей, но компания добивается перерасчёта: она хочет снизить долг по страховым взносам на 8,6 млн рублей и по пени за него на 4,7 млн рублей. 14,7 млн рублей уже удалось отсудить.
Российский рынок компания покинула в апреле 2022 года. Вести работу с клиентами в России и лицензировать здесь продукты с апреля же стало ООО «Контент ИИ» (Content AI), которое принадлежит турецкому юрлицу
Именно отказ в зачете упомянутых 8,6 млн руб. (на них было начислено пени и штрафов в 4,7 млн руб.) «Аби» и пыталась оспорить в суде, в то время как, по наблюдению служителей Фемиды, «не оспаривало по существу установленное инспекцией налоговое правонарушение». Однако по итогам разбирательства судьи в удовлетворении иска компании отказали.
Опрошенный изданием эксперт отметил, что не видит смысла в уходе от налогов для IT-компании: благодаря "появившимся в последние годы льготам" такие компании не должны слишком страдать от налоговой нагрузки.
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