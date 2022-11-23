Специальный алгоритм будет проверять, настоящие ли скидки объявляют магазины, сообщил Яндекс. Магазины будут передавать данные о скидках, а алгоритм - сверять их с ценами в магазине за последние два месяца. "Если продавец не завышал цены перед распродажей, чтобы скидка казалась больше, она появится в карточке товара".