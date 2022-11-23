Как минимум семь крупных банков тестируют отправку пуш-уведомлений клиентами через VK Messenger, рассказали "Известиям" сами банки. Из-за отсутствия банковских приложений в аппсторах вследствие санкций банки не достают пушами всех желающих клиентов, а SMS дорого обходятся и клиентам, и банкам. Последние заверили "Известия", что очень внимательно отнесутся к безопасности уведомлений через мессенджеры.

Проработать отправку уведомлений через мессенджеры готовы «Сбер», ПСБ, МКБ, Экспобанк, «Хоум Кредит», Новикомбанк и «Зенит».

Стоимость одного SMS составляет 1,5–2 рубля, а цена пуша — 5–20 копеек. По оценкам Ассоциации банков России, маршрутизация уведомлений в SMS-канал повлечет за собой увеличение расходов на информирование примерно на 25 млрд рублей в год в масштабах всей банковской системы.

Проблемы с push-уведомлениями уже отразились на стоимости информирования. С 1 августа в «Сбере» она выросла на 10 рублей, в ВТБ — на 20, в МКБ — на 40.