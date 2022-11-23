Huawei раздробила корпоративное подразделение в регионе Евразия на две части: бизнес в России и Белоруссии будет работать отдельно от других стран СНГ. Российско-белорусское подразделение останется в Москве, а работу Huawei Enterprise во всех остальных странах СНГ теперь будет курировать штаб-квартира вендора в Бахрейне, рассказали источники на рынке. Подразделение Huawei Enterprise, работавшее в России, отвечало за поставку IT- и телеком решений корпоративным заказчикам также в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Монголию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. По данным источников, на лето продажи базовых станций трех крупнейших вендоров Huawei, Ericsson и Nokia были остановлены. Вендоры пытаются добиться от сотовых операторов отказа от претензий по прошлым контрактам и согласия работать без технической поддержки. В мае этого года Tele2 подала к российскому юрлицу Nokia иск на 478 млн рублей. "Мы инициировали разбирательство с целью взыскать штрафы и пени. Иск обусловлен немотивированным отказом Nokia исполнять контракт, в том числе по заказам, сделанным задолго до введения санкций. Компания допустила нарушения, включая несоблюдение сроков поставки. При этом ответчик не предоставил ответа на наши обращения и не пытался предложить какие-либо варианты урегулирования", - объяснили в Tele2.

Специалисты Huawei, отвечающие за развитие бизнеса в России и Белоруссии, частично остались в Москве, а частично были релоцированы в Китай. По словам источникам на рынке, еще летом Huawei начал рекламную кампанию нескольких новых продуктов, в том числе флагманских ноутбуков. Однако все материалы были нативными и в них Huawei требовала избегать оборотов «представил в России», «поставил в Россию» и проч.