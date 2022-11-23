24 ноября должна состояться встреча Алексея Кудрина с Владимиром Путиным, в результате которой первый возглавит "структуру, которая будет принимать ключевые решения в компании при участии действующего менеджмента" в Яндексе, а Аркадий Волож отдаст контроль в компании, но сможет развивать бизнесы Яндекса за рубежом.

Голландская Yandex N.V. перестанет быть материнской компанией, ей станет российское юрлицо. Кудрин в этой компании получит 5% акций, а управлять будет в составе специальной структуры, в которую войдёт топ-менеджмент. Основной акционер Yandex N.V. Волож получит неизвестно какого размера пакет акций новой материнской компании.