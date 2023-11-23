Разработчик «Мойофис» внедрил GigaChat в пакет офисных программ «Мойофис». Также нейросеть интегрирована в почтовый клиент Mailion и рабочий мессенджер Squadus. Сотрудничество по интеграции GigaChat в «Мойофис» подтвердил представитель «Сбера». Сейчас стороны находятся в процессе обсуждения монетизации новой опции, добавил представитель «Мойофиса». «В настольных редакторах GigaChat помогает решить задачи генерации текста и подготовки шаблонов для ответов», – продолжил он. «Мойофис» разработал визуальный конструктор, с помощью которого нейросеть может сформировать, подготовить или изменить документ с учетом заданной тональности, стиля переписки и планируемой задачи, добавил он. Microsoft создал цифрового помощника Microsoft 365 Copilot, который уже интегрирован в большинство приложений корпорации, напоминает гендиректор облачной системы управления бизнесом S2 Андрей Батарин. «В Word он помогает писать тексты, в Excel – анализировать данные с помощью запросов на естественном языке, в PowerPoint – создавать презентации из одного текстового запроса, в Outlook – писать и отвечать на письма, генерировать саммари из входящих за неделю», – отметил он. Аналогичные сторонние расширения есть для Gmail, почтового клиента Google, добавил эксперт. «Использование ChatGPT и подобных технологий для генерации текстов, выводов на основе данных в бизнесе или для повседневных задач – уже не вопрос, применять или нет, а новая реальность и обязательный навык», – резюмировал Батарин.

В феврале количество пользователей ChatGPT во всем мире достигло 100 млн человек, сообщало Reuters. В январе чат-бот ежедневно использовало около 13 млн уникальных аккаунтов, что более чем вдвое превышает количество посещений за декабрь 2022 г., сообщали «Ведомости» в начале года. В то же время аудитория GigaChat в октябре 2023 г. достигла 1 млн человек, говорил вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка Денис Филиппов на презентации нового поколения алгоритма. «Сейчас персональных ассистентов на базе ИИ встраивают во множество бизнес-приложений, таких как офисные пакеты, почтовые клиенты, мессенджеры, CRM-системы и сервисы бизнес-аналитики», – согласен с Батариным основатель и продюсер разработчика и производителя робототехнических EdTech-наборов «Роббо» Павел Фролов. Среди возможных сценариев использования ИИ он называет автоматические ответы на сообщения, массовые рассылки, краткие изложения текстов и др. «Однако большой проблемой прототипов персональных ассистентов на базе ИИ является их неспособность отличать правду от лжи. Они легко могут начать «галлюцинировать» в своих ответах, выдумывая несуществующие факты, компании и т. п.», – констатировал эксперт.