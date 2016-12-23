Twitter вслед за Facebook сознался, что завышал показы видеорекламы


Twitter обнаружил баг в приложениях на Android — видеореклама у пользователей этой платформы отдавала неверные результаты рекламодателям. Компания возвращает деньги некоторым клиентам, которые проводили кампании в период между 7 ноября и 12 декабря. Как говорит источник Business Insider, количество показов по этим кампаниям может быть завышено на 35%.

«Как только мы обнаружили проблему, мы её решили и связались с партнёрами, которых она затронула. Так как это техническая ошибка, […] мы уверены, что проблема решена», — говорится в сообщении компании. Компания не назвала сумму, которую она вернула партнёрам, но источник Bloomberg говорит, что речь идёт о маленьких суммах — меньше доллара каждому рекламодателю.

Проблемы Twitter стали известны на фоне схожих трудностей у Facebook. Социальная сеть Марка Цукерберга также недавно призналась, что два года завышала количество показов рекламных видео минимум на 60%, но по другой причине. У Facebook по умолчанию видео в ленте пользователей запускаются самостоятельно, это значит, что они засчитываются как «показ», даже если пользователь быстро пролистал рекламный пост. Однако Facebook не возвратил потраченные рекламодателями деньги.

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