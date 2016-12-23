По условиям планируемой сделки «МегаФон» приобретет 11,5 млн акций класса, А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM, за согласованное денежное вознаграждение в размере 640 млн долл. США, подлежащих выплате в момент закрытия сделки, а также выплату отложенного платежа в размере 100 млн долл. США через год после закрытия сделки.

«МегаФон» объяснил свои цели:

Сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг «МегаФона», запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте» и другие возможные инициативы.

Телеком и интернет бизнесы уже связаны через предпринимателя Алишера Усманова. В Mail.ru Group структурам Усманова принадлежит 63,8% голосов и 15,2% экономического интереса. Контрольный пакет «МегаФона» принадлежит дочке холдинга Усманова Garsdale «АФ телеком холдингу», однако 52% минус 1 акция заложено собственником в «Сбербанке».

Mail.ru Group, кроме одноимённого сайта, управляет соцсетями «Одноклассники» и ВКонтакте, мессенджерами, включая ICQ, играми Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World, западным проектом My.com, картами MAPS.ME и другими активами.