По условиям планируемой сделки «МегаФон» приобретет 11,5 млн акций класса, А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM, за согласованное денежное вознаграждение в размере 640 млн долл. США, подлежащих выплате в момент закрытия сделки, а также выплату отложенного платежа в размере 100 млн долл. США через год после закрытия сделки.