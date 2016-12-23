Участники конкурса, объявленного «дочкой» «Сбербанка» «Сбербанк Страхование» обнаружили, что для участия в тендере программное обеспечение должно присутствовать не только в реестре отечественного ПО, который ведет Минкомсвязи, но и в «реестре инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендованных к использованию в РФ», разработанном «Роснано».

Создать такой реестр поручил президент Дмитрий Медведев в ноябре 2011 года по итогам заседания комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики. В 2012 году Фонд инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» сообщил о начале работы реестра при поддержке Минэкономики, Минпромторга, Ростехнадзора, Внешэкономбанка, РВК. Как говорит источник, близкий к «Роснано», в какой-то момент про существование реестра просто забыли и Владимир Путин поручил Минкомсвязи по сути сделать ту же самую работу заново, что и было сделано в 2015 году.

При этом задачу по созданию «старого» реестра никто не отменял, более того работа над ним в той или иной форме велась и сейчас на сайте реестра значится около 200 решений от более 170 компаний. При этом реестр Минкомсвязи законодательно утвержден как один из критериев выбора ПО при госзакупках, а у реестра «Роснано» такого статуса нет — соответствующие законы просто не успели принять. При этом реестр «Роснано» скорее ориентирован на специализированные решения для различных отраслей промышленности, а не на офисное ПО, так что в принципе он мог бы дополнять реестр Минкомсвязи, но о таких планах ничего не известно.