CIO «Департамента информационных технологий города Москвы» Андрей Белозеров сообщил через Facebook, что «Яндекс» готов открыть запись на приём к московским врачам «прямо с yandex.ru». В комментариях к записи улыбается, и не опровергает Белозерова, вице-президент «Яндекса» Марина Янина.

Полтора года назад «Яндекс», Mail.ru и ещё 2 десятка компаний получили доступ к медкартам москвичей. 24 марта 2015 года «Яндекс» уточнил, что: «У нас нет доступа к данным поликлиник и пока мы не планируем его получать, так как у Яндекса нет сервисов, связанных со здоровьем». В 2016 году ситуация изменилась. Так 30 мая депутат и глава РОЦИТ Левин внес законопроект о телемедицине, его текст помогали готовить представители «Яндекса», Института развития интернета (ИРИ) и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). С февраля 2016 года Александр Шульгин, глава российского «Яндекса», отвечает за медицинское направление в рабочей группе по исполнению поручений президента Путина в отношении Интернета.

В июле «Яндекс» и Baring Vostok вложили $5,5 млн в Doc+, онлайн-сервис для вызова врача на дом. В начале ноября «Яндекс» запустил приложение Яндекс.Здоровье для записи к врачу, на момент старта оно охватывало только платные клиники столицы. В конце того же месяца «Известия» рассказали, что внутри Яндекс.Здоровья появится сервис сервис оказания дистанционных медицинских услуг, помогающий докторам связаться по видеосвязи с пациентами. Его запуск станет возможен после принятия закона упомянутого выше.

24 марта 2015 года заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий ДИТ Владимир Макаров объяснил, как будет регулироваться реклама (основной бизнес «Яндекса» — рекламный), подключённая к электронной истории болезни.

Мы будем ограничивать возможности по навязыванию рекламы. Рекламных предложений «попейте вместе с этим лекарством вот еще это, пять других и еще БАДов» не будет. Понятно, что с этим мы не согласимся.

При этом Макаров уточнял, что полезные сопутствующие сервисы допустимы:

К примеру, врач назначил пациенту определенный лекарственный препарат, и, если интернет-компания сразу подскажет, в каких ближайших аптеках его можно купить, то очевидно, что данный сервис полезен для граждан. Такие вещи мы ограничивать не будем.

У «Яндекса» есть как минимум 3 договорённости с местными властями, подобные договорённостям в Москве. Второй субъект федерации, открытый для «Яндекса» — это Татарстан, третий — Кировская область.