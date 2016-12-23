Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 70 млн рублей в платформу IDX (Identity Exchange), которая специализируется на удаленной идентификации физических и юридических лиц. Инвестированные средства направят на расширение функционала платформы и разработку идентификации по биометрическим параметрам пользователей. Фонд стал первым инвестором IDX. Об этом говорится в сообщении фонда.

«Удостоверить свою личность при заселении в гостиницу, покупке билетов дальнего следования, подключении новых сервисов благодаря IDX станет проще. Аналогов IDX по функционалу и бизнес-модели в России нет, однако растущий рынок услуг остро нуждается в этом решении», — говорит куратор проекта и заместитель директора ФРИИ по технологическому развитию Сергей Алимбеков.

Сейчас российский бизнес проверяет данные клиентов и партнеров самостоятельно и тратит на это около 1,5 млрд рублей в год, оценивает ФРИИ. В ближайшие 5−10 лет с развитием рынка его объем в России может достигнуть 15−20 млрд рублей.

CEO IDX Светлана Белова рассказывает, как работает сервис. Компания-участник IDX, которой пользователь передал свои данные, может проверить достоверность этих данных по запросу другой организации. При этом IDX не передаёт между партнерами сами данные, а производит сверку цифровых подписей и зашифрованных сведений. В основе технологий IDX лежит математический метод «доказательство с нулевым соглашением». Это интерактивный криптографический протокол, предоставляющий одной стороне возможность убедиться в достоверности какого-то утверждения, не получая при этом подтверждающую информацию от второй стороны. При этом компании могут использовать IDX для верификации не только данных клиентов, но и проверки достоверности предоставленной поставщиком информации о продукции.