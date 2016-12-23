Компания Koubei, основанная Alibaba вместе с оператором платежей Alipay Ant Financial, получила 1,2 млрд от китайского фонда национального благосостояния China Investment и одного из наиболее известных фондов Кремниевой долины Silver Lake. Koubei специализируется на оказании услуг в популярном в Китае сегменте О2О (online-to-offline).

О2О-копании привлекают покупателей в офлайновые магазины, банки, кинотеатры и т. д. за счет интернет-маркетинга. В частности пользователи Koubei создают сообщества для коллективных закупок по сниженным ценам. Также сервис продает билеты в кинотеатры, предоставляет услуги доставки продуктов на дом и т. д.

Также в данном раунде инвестиций поучаствовал фонд Yunfeng Capital, принадлежащий основателю Alibaba Group Джеку Ма и пекинская Primavera Capital Group. Оценка капитализации Koubei в рамках данного раунда инвестиций составила $8 млрд. Объем рынка О2О-сервисов в Китае по прогнозу местной аналитической компании IResearch достигнет одного триллиона долларов в 2017 году, а общее число людей, пользующихся такими услугами — 400 млн.

Крупнейшим игроком этого рынка является компания Baidu. В июне 2015 года Alibaba и Ant Financial вложили в Koubei около $1 млрд. Также эти две компании суммарно вложили около $1,25 млрд в приложение для заказа еды Ele.me, относящееся к O2O-сегменту.