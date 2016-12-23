Крупнейший в России медиаизмеритель Mediascope (бывший TNS Russia) провёл отчётную конференцию по итогам 2016 года и выложил в интернет основные результаты исследований.

Аудитория интернета в России составляет 86 млн человек , или 70% населения. Прирост год к году составил 3%.

или 70% населения. Прирост год к году составил 3%. В городах с населением 100 тыс+ 12% жителей не имеют доступа в сеть , в более мелких населенных пунктах — 15%.

в более мелких населенных пунктах — 15%. Около 11% пользователей выходят в интернет при помощи телевизора с соответствующими функциями , это самый непопулярный способ выхода в сеть. На первом месте — декстоп — его используют 63% аудитории Рунета. Наиболее быстро растущим сегментом является мобильный интернет — им пользуется 50% аудитории , прирост за год составил 18%.

это самый непопулярный способ выхода в сеть. На первом месте — декстоп — его используют 63% аудитории Рунета. Наиболее быстро растущим сегментом является мобильный интернет — им пользуется 50% аудитории прирост за год составил 18%. На 1 человека в месяц приходится около 12 уникальных посетителей за счет cookies , использования для доступа в интернет разных устройств и т. д.

использования для доступа в интернет разных устройств Крупнейшим по посещаемости ресурсом Рунета остается « Яндекс» с месячной аудиторией в 52,5 млн человек ( декстоп , с учетом всех проектов).

Яндекс» с месячной аудиторией в 52,5 млн человек декстоп с учетом всех проектов). Крупнейшим e-commerce проектом является Avito с аудиторией 25,4 млн. Вторым — Aliexpress с аудиторией 21,9 млн.

Среди мобильной аудитории лидером остается Google — у него 15,5 млн посетителей за год , у «Яндекса» — 13,8 млн. При этом « Яндекс» вырос на 14%, а Google на 5%