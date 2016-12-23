Крупнейший в России медиаизмеритель Mediascope (бывший TNS Russia) провёл отчётную конференцию по итогам 2016 года и выложил в интернет основные результаты исследований.
- Аудитория интернета в России составляет 86 млн человек, или 70% населения. Прирост год к году составил 3%.
- В городах с населением 100 тыс+ 12% жителей не имеют доступа в сеть, в более мелких населенных пунктах — 15%.
- Около 11% пользователей выходят в интернет при помощи телевизора с соответствующими функциями, это самый непопулярный способ выхода в сеть. На первом месте — декстоп — его используют 63% аудитории Рунета. Наиболее быстро растущим сегментом является мобильный интернет — им пользуется 50% аудитории, прирост за год составил 18%.
- На 1 человека в месяц приходится около 12 уникальных посетителей за счет cookies, использования для доступа в интернет разных устройств
и т. д.
- Крупнейшим по посещаемости ресурсом Рунета остается «Яндекс» с месячной аудиторией в 52,5 млн человек (декстоп, с учетом всех проектов).
- Крупнейшим e-commerce проектом является Avito с аудиторией 25,4 млн. Вторым — Aliexpress с аудиторией 21,9 млн.
- Среди мобильной аудитории лидером остается Google — у него 15,5 млн посетителей за год, у «Яндекса» — 13,8 млн. При этом «Яндекс» вырос на 14%, а Google на 5%
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