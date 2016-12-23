Открытка: Exist становится маркетплейсом?


В разделе «Оптовикам» на сайте интернет-магазина автозапчастей Exist.ru появилась форма заявки для размещения товаров на онлайн-площадке, пишет издание E-parer. Заявки принимают только от владельцев автомагазинов из Москвы и области, Казахстана, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Грузии, Таджикистана, Эстонии и Узбекистана. На загрузку принимаются прайс-листы до 10 000 наименований.

«На бесплатной основе есть ограничения — в регионах присутствия офисов сети Exist размещаем только редко продающиеся товары», — отмечается в сообщении.

Добавить 3 комментария

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    Владимир Мяу и компания

    Ничего себе, вот это открытие! Вообще-то экзист испокон веков является маркетплейсом, анонимизирующим поставщиков. Откуда у него, по-вашему, миллионы миллиардов предложений запчастей по каждому коду с выбором анонимного поставщика и с его рейтингом?

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    Владимир Мяу и компания

    Да ну конечно, вот так возьмут и откажутся от одного ключевого компонента бизнес-модели. Вообще, на е-папирене какой-то бред написан, вы толь„читайте“cA===>

    «Но не стоит забывать, что Exist таким образом может также «прощупывать» спрос на те или иные группы товаров в регионах, чтобы затем продавать их самостоятельно (как в свое время сделал Wikimart), а также, в целом, смотреть динамику роста продаж в отдельных регионах для принятия решения об экспансии собственной сети», — комментирует эксперт.

    Этот «иксперд» вообще в курсе, что экзист давно и прочно уже и так сидит в регионах?! Про то, что он никогда не заказывал на экзисте, это я уже понял.

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