В разделе «Оптовикам» на сайте интернет-магазина автозапчастей Exist.ru появилась форма заявки для размещения товаров на онлайн-площадке, пишет издание E-parer. Заявки принимают только от владельцев автомагазинов из Москвы и области, Казахстана, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Грузии, Таджикистана, Эстонии и Узбекистана. На загрузку принимаются прайс-листы до 10 000 наименований.

«На бесплатной основе есть ограничения — в регионах присутствия офисов сети Exist размещаем только редко продающиеся товары», — отмечается в сообщении.