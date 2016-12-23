В разделе «Оптовикам» на сайте интернет-магазина автозапчастей Exist.ru появилась форма заявки для размещения товаров на онлайн-площадке, пишет издание E-parer. Заявки принимают только от владельцев автомагазинов из Москвы и области, Казахстана, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Грузии, Таджикистана, Эстонии и Узбекистана. На загрузку принимаются прайс-листы до 10 000 наименований.
«На бесплатной основе есть ограничения — в регионах присутствия офисов сети Exist размещаем только редко продающиеся товары», — отмечается в сообщении.
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Ничего себе, вот это открытие! Вообще-то экзист испокон веков является маркетплейсом, анонимизирующим поставщиков. Откуда у него, по-вашему, миллионы миллиардов предложений запчастей по каждому коду с выбором анонимного поставщика и с его рейтингом?
Видимо новость в том что теперь поставщики не будут анонимизироваться))))
Да ну конечно, вот так возьмут и откажутся от одного ключевого компонента бизнес-модели. Вообще, на е-папирене какой-то бред написан, вы толь„читайте“cA===>
Этот «иксперд» вообще в курсе, что экзист давно и прочно уже и так сидит в регионах?! Про то, что он никогда не заказывал на экзисте, это я уже понял.