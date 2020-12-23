Сбер выкупает 29-процентную долю АТОЛ в капитале «Эвотора» за 2,1 млрд рублей, рассказал глава компании и основатель Qiwi Андрей Романенко. Он сам остаётся со своей долей и на своей позиции. Итого у Сбера окажется 69% «Эвотора», остальной 31% -- у ООО «Дата Капитал».

Капитализация компании должна вырасти в несколько раз в ближайшие три года. Планы на эти годы включают:

создание категории умных фискальных регистраторов

запуск « Эвотор Power»: «устройство совмещает функционал фискального регистратора , смарт-терминала и POS-системы. Занимает гораздо меньше места на прилавке , чем POS-система с ФР , стоит в разы дешевле»

Эвотор Power»: «устройство совмещает функционал фискального регистратора смарт-терминала и POS-системы. Занимает гораздо меньше места на прилавке чем POS-система с ФР стоит в разы дешевле» развитие « мобильного кассира», который позволяет принимать платежи курьеру со смартфоном и запуск других продуктов для курьерской доставки и екоммерса.

Сейчас у «Эвотор» 700 000 смарт-терминалов. По итогам 2019 года компания заработала почти 6 млрд рублей и потратила 6,3 млрд.