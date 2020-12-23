Самые крупные покупки в интернете совершают россияне в возрасте 51−60 лет, обнаружили в банке «Русский стандарт». Средний за 11 месяцев 2020 года чек предпенсионеров составил 3 289 рублей, у граждан возраста 60+ -- 3 008 рублей, возраста 41−50 -- 2 757 рублей. Обратная зависимость среднего чека от возраста наблюдается во всех остальных возрастных категориях.

В пятерку онлайн-трат вошли транспорт, хобби, супермаркеты, детские товары, а также одежда, обувь и аксессуары. Во всех категориях, кроме супермаркетов (рост на 55% по отношению к аналогичному период годом ранее) и детских товаров (+6%), наблюдалось сокращение трат.

В офлайне россияне больше всего тратят в супермаркетах, транспорте, ресторанах и на фастфуд, а также на здоровье и товары для дома. При этом здесь средние чеки выросли только в супермаркетах (+8%) и на здоровье (+4%).