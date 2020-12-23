Павел Дуров в своем канале объявил, что мессенджер со следующего года начинает зарабатывать деньги. Владельцам каналов предложат рекламную платформу, «которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик», пишет создатель Telegram. Платформа призвана решить проблему навязчивости и немаркированности рекламы в каналах в её нынешнем формате.

Telegram приближается к полумиллиарду активных пользователей, и Дуров уже затрудняется покрывать расходы на развитие в масштабах сотен миллионов долларов в год из собственных средств. Продавать компанию он не собирается.