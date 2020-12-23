Павел Дуров в своем канале объявил, что мессенджер со следующего года начинает зарабатывать деньги. Владельцам каналов предложат рекламную платформу, «которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик», пишет создатель Telegram. Платформа призвана решить проблему навязчивости и немаркированности рекламы в каналах в её нынешнем формате.
Telegram приближается к полумиллиарду активных пользователей, и Дуров уже затрудняется покрывать расходы на развитие в масштабах сотен миллионов долларов в год из собственных средств. Продавать компанию он не собирается.
Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно.
Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу.
Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса.
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