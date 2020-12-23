Вебмастера заметили последствия нетипичного для Яндекса шага: в выдаче по разным запросам резко упало количество ссылок на Яндекс.Кью. Ранее сервис вопросов и ответов появлялся в результатах поиска по огромной доле запросов, и не всегда можно было уловить соответствие ссылки и запроса пользователя.
Интернет-маркетологи недолюбливали Кью и Яндекс.Дзен за перетягивание трафика с коммерческих запросов и за то, что ответы с этих сервисов могли занять по нескольку мест на первой странице результатов.
«Еще в прошлом месяце по огромному количеству информационных запросов в ТОП-3 отображались страницы из Кью», пишет маркетолог Ленар Амирханов. «Чаще всего содержащие совершенно поверхностные ответы пользователей, которые по качеству заметно уступали другим страницам из поисковой выдачи».
И вот с первых чисел декабря мы наблюдаем стремительное снижение трафика на Кью. По наблюдаемым нами позициям фактически не осталось запросов, где Кью был бы даже в ТОП-10.
И вот еще интересный момент из наших подсчетов. Проекты, которые продвигались через Кью, проставляя релевантные ссылки в ответах на вопросы пользователей, потеряли с начала месяца порядка 70% трафика с сервиса Яндекса.
Яндекс.Кью стал результатом слияния сервисов Яндекс.Знатоки и TheQuestion, купленного у Тони Самсоновой в марте 2019 года. Совместно с TheQuestion Яндекс экспериментировал с ответами на вопросы с 2016 года -- тогда компания рассчитывала получать от сервиса ответы на «неоднозначные вопросы», не имеющие простого конкретного ответа.
Через некоторое время после этой публикации появился пост руководительницы Яндекс.Кью Тони Самсоновой. Она рассказала, что приоритет в показе получат ответы экспертов или проверенные ими. Чтобы стать экспертом, надо верифицироваться и написать по своей теме четыре ответа, которые будут проверены другими экспертами.
Принцип достоверности применен и к быстрым ответам в поиске, которые пользователь получает из Кью прямо в выдаче, без перехода на сайт. Приоритет будет отдан ответам от экспертов и ответам, которые проверили эксперты. Нам важно распространять достоверную информацию и защищать людей, чьи ответы основаны на экспертизе и профессионализме, от тех, кто хорошо пишет, но хуже разбирается. Кью — это платформа, в которой успех пользователя зависит от того, насколько много он знает.
В течение декабря и января мы дадим статус эксперта всем, кто хочет его получить.
Каждый автор может запросить верификацию своего ответа у эксперта и попросить эксперта проверить любой другой ответ в сервисе на достоверность.
В темах, где цена ошибки в ответе высока -- право, медицина, психология -- вводятся дополнительные правила, регулирующие, как тут можно и нужно отвечать на вопросы, и на какие вопросы эксперты готовы отвечать. Эти правила пишут представители экспертного сообщества Кью. В этих темах ответ должен не только соответствовать правилам сервиса, но еще и подчиняться правилам темы, которые приняло сообщество экспертов.
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В Яндексе нашелся Зоркий Глаз, который внезапно заметил, что Кью — такая же помойка как и Дзен, с вопросами в стиле «вы уже перестали пить коньяк по утрам»?
Традиционно из подобных сервисов получаются колхозно-совхозные ответы маил.ру etc. Гипотеза что в подобном сервисе можно собрать минимально экспертное мнение проверялась многократно и ни разу успеха не было.
Это и очевидно, конкурировать с некомпетентой бредогенерацией бессмысленно, да и себя не уважать. Пару раз отвечал качественно на TheQuestion для изучения ситуации и даже пытался с их главредом общаться (незадолго до продажи). После захода яндекс, которые решает только задачи распределения трафика и заработка на нем смысл ушел совсем. Но Т.Самсонова круто выступила — молодец