Вебмастера заметили последствия нетипичного для Яндекса шага: в выдаче по разным запросам резко упало количество ссылок на Яндекс.Кью. Ранее сервис вопросов и ответов появлялся в результатах поиска по огромной доле запросов, и не всегда можно было уловить соответствие ссылки и запроса пользователя.

Интернет-маркетологи недолюбливали Кью и Яндекс.Дзен за перетягивание трафика с коммерческих запросов и за то, что ответы с этих сервисов могли занять по нескольку мест на первой странице результатов.

«Еще в прошлом месяце по огромному количеству информационных запросов в ТОП-3 отображались страницы из Кью», пишет маркетолог Ленар Амирханов. «Чаще всего содержащие совершенно поверхностные ответы пользователей, которые по качеству заметно уступали другим страницам из поисковой выдачи».

И вот с первых чисел декабря мы наблюдаем стремительное снижение трафика на Кью. По наблюдаемым нами позициям фактически не осталось запросов, где Кью был бы даже в ТОП-10. И вот еще интересный момент из наших подсчетов. Проекты, которые продвигались через Кью, проставляя релевантные ссылки в ответах на вопросы пользователей, потеряли с начала месяца порядка 70% трафика с сервиса Яндекса.

Яндекс.Кью стал результатом слияния сервисов Яндекс.Знатоки и TheQuestion, купленного у Тони Самсоновой в марте 2019 года. Совместно с TheQuestion Яндекс экспериментировал с ответами на вопросы с 2016 года -- тогда компания рассчитывала получать от сервиса ответы на «неоднозначные вопросы», не имеющие простого конкретного ответа.

Через некоторое время после этой публикации появился пост руководительницы Яндекс.Кью Тони Самсоновой. Она рассказала, что приоритет в показе получат ответы экспертов или проверенные ими. Чтобы стать экспертом, надо верифицироваться и написать по своей теме четыре ответа, которые будут проверены другими экспертами.