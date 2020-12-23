Частью «Циан» станет компания N1.ru, в которую входят сервисы купли-продажи и сдачи-аренды недвижимости в нескольких десятках регионов, в том числе крупные площадки Сибири и Урала. Cian станет лидером ниши в Новосибирске и Екатеринбурге. Офисы у N1 есть в Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Архангельске, Челябинске, Красноярске, Тюмени и Перми. На её площадках более 250 тысяч объявлений, в месяц у них около 2 млн пользователей.

Основная доля купленной компании принадлежала Hearst Shkulev Group -- подразделению HSD RN BV, развивающему городские порталы и классифайды. Сумма сделки не раскрывается. Выручка ООО «Н1.РУ» по итогам 2019 года составила 588 млн руб., чистая прибыль — 266,3 млн руб.