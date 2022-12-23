«РТК-Солар» (структура «Ростелекома», специализируется на кибербезопасности) через подконтрольное ООО «Солар ПТ» приобрела 100% разработчика софта для повышения уровня безопасности информационных систем и управления критической IT-инфраструктурой «Новые технологии безопасности» (НТБ) у его основателя Михаила Романова. НТБ, в частности, специализируется на разработке систем контроля доступа Privileged Account Management — они отслеживают и предотвращают несанкционированный привилегированный доступ к критически важным ресурсам, помогая защищаться от киберугроз. По оценке «РТК-Солар», системы класса PAM занимают до 13% рынка решений по управлению доступом, их продажи растут на 15% в год в деньгах. В НТБ рассчитывают, что инвестиции «РТК-Солар» помогут «усилить производственные мощности и расширить каналы продаж».

НТБ — небольшая компания, исходя из ее финансовых показателей, сумма сделки могла составить 1,2–1,3 млрд руб., считает гендиректор Zecurion Алексей Раевский. Другой источник “Ъ” на IT-рынке говорит об 1 млрд руб. Он считает прогноз роста выручки за счет интеграции НТБ слишком оптимистичным: «Внедрение систем управления доступом обычно длится долго и стоит дорого, а заказчики сейчас распределяют бюджеты, ставя на первое место защиту от внешних угроз».