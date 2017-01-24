Хьюго Барра с 2008 по 2013 годы работал в Google и был одним из архитекторов успеха системы Android. Он покинул компанию, поссорившись с одним из основателей Google Сергеем Брином. Когда он ушёл работать на китайского производителя техники Xiaomi, СМИ называют его «секретным оружием» и приписывают ему ключевую роль в том, что компания из мало известного китайского игрока превратилась в ключевого мирового производителя электроники. Вчера Барра объявил, что покидает компанию после трех с половиной лет работы из-за проблем со здоровьем. Редакция «Роем!» рассказывает, как менеджер бразильского происхождения стал лицом китайского рынка мобильной электроники.

Роман с Google

В 2000 году Барра с несколькими другими бывшими студентами Массачуссетского технологического института основал компанию LOBBY7, которая занималась разработками в области распознавания речи. Одна из ключевых разработок компании — решение VoiceMap объединяло голосовые, сенсорные и графические средства управления мобильными устройствами. Эта идея была реализована задолго до первого iPhone, который вышел на рынок в 2007 году. В 2003 году LOBBY7 была куплена компанией Scan Soft, которую позже переименовали в Nuance Communications.

В 2008 году Барра перешел в Google, где занялся решениями для мобильных устройств. Он внес значительный вклад в развитие аппаратной и программной платформы Android, в том числе наиболее популярных версий Ice Cream Sandwich и Jelly Bean. Также Барра работал над сервисами распознавания речи и голосовым поиском. Он участвовал в создании платформы смартфонов и планшетов Nexus, которые были выпущены Google в партнерстве с LG и стали первым масштабным экспериментом компании по выпуску собственных мобильных устройств. В 2013 году созданное при участии Барры решение Google Now, включающее голосовой поиск и другие популярные сейчас функции, было признано журналом Popular Science инновацией года, а 2012 году издание Business Insider включило Барру в список самых известных менеджеров Кремниевой долины.

Причиной ухода Барры из Google стал личный конфликт. Барра привел на работу в Google свою девушку Аманду Розенберг, которая заняла одну из ключевых позиций в подразделении, работающем над проектом Google Glass. Розенберг познакомилась на работе с Брином и ушла к нему от Барры. В результате тот поссорился со свои боссом и решил покинуть компанию.

Аманда Розенберг (вторая слева) вместе с Сергеем Брином

От подражателя до конкурента

В сентябре 2013 года Барра перешел в Xiaomi на должность вице-президента, отвечающего за развитие компании на рынках за пределами Китая. При нем оценка компании достигла рекордных $45 мрд и Xiaomi закрепила за собой звание «китайского Apple». Барре, а не президенту компании Лей Джуну, доверили представлять «убийцу iPhone» Mi 5 на ключевой телеком-выставке MWC в Барселоне в 2016 году и анонсировать партнерство с Wallmart.

Когда Барра присоединился к компании, она практически не присутствовала нигде кроме родного рынка. Для Xiaomi Барра стал первой «приглашенной звездой» мировой величины, и его использовали как лицо компании при анонсе ключевых продуктов компании, в том числе смартфонов серий Redmi и Mi 3, которые он представлял на мировой премьере в Сингапуре.

Хьюго Барра на MWC 2016

При Хьюго Барра Xiaomi вышла на рынки более 20 стран, включая ключевой на данный момент для нее рынок Индии, Сингапур, Бразилию и Россию. В октябре 2016 года она сделала первый важный шаг на рынке США, договорившись о поставке ТВ-приставок Mi Box через сеть Wallmart. Барра не только курировал проект в переговорах с Wallmart, но и договаривался с бывшими бывшими коллегами из Google об оптимизации приставок для работы с операционной системой Android TV 6.0. Смартфоны Xiaomi работают на собственной версии Android — MIUI. Приставки для американского рынка должны были поддерживать приложения Netflix, Hulu и других кинотеатров, поэтому понадобилась ОС, поддерживающая сервисы Google.

На многих рынках Xiaomi достаточно успешно заняла место «Apple на Adroid», потеснив Samsung, который пытается стать единственной альтернативой для тех, кто хочет купить премиальный смартфон не имеющий отношения к экосистеме «яблочной» компании. К примеру даже в России, где Xiaomi официально появилась сравнительно недавно и по ценам существенно выше, чем в китайских интернет-магазинах.

Количество смартфонов, зарегистрированных в бесплатной сети Wi-Fi Департамента транспорта Москвы (конец января 2015 года).

Как рассказали коллеги Барры WSJ, в момент его прихода в Xiaomi многие восприняли это назначение как попытку руководство привлечь «свадебного генерала», который был нужен компании в качестве своего рода витрины. Достаточно быстро многие из них поняли, что он готов очень много и увлеченно работать. В 2013 году издание Wired включила Барру в список наиболее влиятельных персон ИТ-бизнеса. В 2011 он уже попадал в этот список, но как сотрудник Google.

Один из основных упреков, звучавших в адрес Xiaomi на момент прихода Барры в компанию, было то, что она копирует дизайн Apple и продает «iPhone для бедных». В феврале 2015 года на GSMA он давал интервью изданию The Verge, сказав в частности, что Xiaomi претендует ни много ни мало на роль мирового лидера в дизайне мобильных устройств. Mi 5 стал первым шагом в этом направлении, но в будущем это вполне возможно, сказал Барра. «Нам всего 6 лет, так что у нас все впереди», — сказал он. Оказалось, что реализовывать этот план компания будет уже без него.

Китайцы против китайцев

Не исключено, что Хьюго Барра выбрал очень удачное время для ухода, так как Xiaomi в последнее время теряет завоеванные позиции так же быстро, как их завоевывала. В перовом квартале 2016 года она выпала из первой пятерки крупнейших мировых производителей сматфонов по версии IDC, уступив место китайским же Oppo и Vivo. Продажи компании за пределами Китая растут не так быстро, как этого ожидали акционеры и по данным на осень 2016 года более 90% продаж компании обеспечивал родной рынок.

Xiaomi ушла из Сингапура и Бразилии и анонсировала изменение бизнес-стратегии, в том числе намерение уделять больше внимания развитию оффлайновых точек продаж, а также развитие бизнеса на рынке решений искусственного интеллекта и финансовых услуг. Модель, принесшая Xiaomi успех в Китае стала для нее залогом проблем в международной экспансии.

Как отмечал сам Барра, в Китае компания далеко не в первую очередь является производителем телефонов. Это, по его словам, третий игрок на рынке e-commerce и один из ключевых участников сегмента контентных услуг и мобильных приложений. Это стало возможным в том числе и за счет закрытой платформы, в Китае в телефонах на MIUI не устанавливается Google Play, хотя самостоятельно загружать оттуда программы можно. В странах за пределами Китая компании пришлось включить Google Play в число предустановленных программ, что снизило возможности заработка на собственных мобильных приложениях, мобильных продажах и т. д.

Несмотря на текущие проблемы, глава компании Лей Джун в письме сотрудникам заверил их, что «худшее уже позади» и назвал ключевым приоритетом компании вернуть себе лидирующие позиции на рынке Китая. На место Барра назначили китайца Сиан Вана (Xiang Wang), занимавшего ранее пост старшего вице-президента компании. Сам Барра пока не сообщил, где он намерен работать в дальнейшем, но учитывая полученную им в Xiaomi и Google репутацию, проблем с трудоустройством у него, скорее всего, не будет.