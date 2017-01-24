Роспотребнадзор распорядился заблокировать для российских пользователей запись на сервисе Tumblr, где размещена короткая цитата из романа «Три товарища» Эриха Марии Ремарка (немецкий писатель, его произведения разрешены в РФ), — сообщили 23 января российские медиа. В паре предложений из романа автор сравнил жизнь с болезнью, что легально в Российской федерации в январе 2017 года. Значительная доля изданий, опубликовавших сюжет о блокировке, не уточнила, что заметную часть экранного пространства в той самой заблокированной Tumblr-записи занимает не только Ремарк, но надпись, которую, теоретически можно подвести под определение запрещенной к распространению в России информации. В частности о способах совершения суицида, а также призывов к его совершению, то есть уклониться от блокировки и остаться в рамках правового поля Роспотребнадзор скорее не мог, тем более, что ещё в конце января 2015 года Роскомнадзор объяснил, что чиновники знают и учитывают такое понятие, как «контекст».



Крамольная запись в Tumblr-блоге (суицидальный мотив замазан)

Среди изданий, которые не стали посещать крамольный сайт (они найдены в Google/Яндекс.Новостях, фактически их больше), поэтому не видели на нём призыва, и чья новость оказалась достаточно далека от сути событий:

Умеют обходить российскую интернет-блокировку, смотреть на Tumblr, и поэтому дают читателям более полный сюжет в интернет-газете «Бумага» и в Гранях.Ру (само это издание заблокировано у российских провайдеров 13 марта 2014 года).