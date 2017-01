#стартапдня Thanx — программа лояльности для обычных оффлайновых бизнесов, причем по-моему очень интересная. Идея очень красивая: пользователь скачивает приложение, добавляет в него свою банковскую карточку, а Thanx начинает на лету следить за тратами по этой карте, выбирая информацию из банка.

Ну, а дальше — дело техники. Приложение знает накопленные покупки, а значит магазин может организовать стандартную программу лояльности: купил у нас на $100 — получил скидку 2%, купил на $500 — получил 10%. Или, например, что-то подарить за особенно большой счет. Или … Ну в общем, любую программу лояльности.

Вторая сторона той же монеты — встроенная CRM. С одной стороны, Thanx дает магазину статистику, как распределены покупки между постоянными клиентами и новичками, как часто к нему возвращаются, растет ли чек у лояльных клиентов и т. п. — эта аналитика может быть полезна маркетингу. А с другой стороны, есть и чат. Клиент может оставлять через Thanx свои жалобы на нерадивых продавцов или официантов, а магазин предлагать индивидуальные скидки или какие-то ещё предложения. Т. к. в целом Thanx приносит пользователям осязаемую и регулярную материальную выгоду, спам через него должен восприниматься весьма благожелательно.

В итоге, пользователю надо только поставить приложение, и он начинает получать скидки во всех подключенных магазинах, а бизнесу надо только заплатить за подписку Thanx и сообщить, как маркируются в Visa/Mastercard оплаты через него. Всё, никаких интеграций, никаких взаимодействий между магазином и клиентом, бонусы начинают падать с первой покупки. Мечта обеих сторон! Даже жаль, что работает только в США.

Единственная «мелочь», которая меня смущает — проект не слишком успешен. Ему уже 4 года, а результатов пока нет, пользователей мало, подключенных бизнесов мало, по-настоящему крупных подключений нет вообще. Впрочем, первый крупный раунд в 17 миллионов долларов получили только что, может быть, раньше что-то глючило, а теперь работать заставили. Должны ж взлететь!