Благотворительная организация Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан сделала первую покупку — сервис Meta, с помощью которого ученые смогут искать последние научные исследования. «Meta может способствовать научному прогрессу и приблизит нас к общей цели: поддержать развитие науки и технологий, благодаря чему к концу века будет возможно вылечить, предотвратить или управлять всеми болезнями. Сайт поможет ученым быть в курсе новейших открытий в реальном времени, отыскать важные документы, которые, вероятно, остались незамеченными», — сообщил президент фонда и нейробиолог Кори Баргманн в Facebook. Марк и Чан Цукерберги собираются вложить более $3 млрд в работу над лечением заболеваний в течение следующего десятилетия.