Совладелец Mail.ru Group и DST Global Юрий Мильнер снова инвестировал в лондонского ипотечного онлайн-брокера Habito. В инвестиционном раунде, А компания привлекла £5,5 млн. В сделке также приняли участие фонды Ribbit Capital и Mosaic Ventures, CEO Transferwise Таавет Хинрикус и сооснователь Funding Circle. Деньги будут направлены на ускорение роста и совершенствование технологии проекта. В этом году Habito будет разрабатывать возможности машинного обучения путем создания автоматизированной платформы, где можно будет получать подтверждение ипотеки в реальном времени и оповещения о том, когда лучше заключить сделку.