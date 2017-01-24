Основатель и совладелец сервиса для онлайн-бронирования отелей Oktogo Марина Колесник разослала сотрудникам письмо, в котором предупредила о возможной ликвидации компании из-за финансовых проблем, сообщила газета «Ведомости». По версии Колесник, сложности у компании начались из-за польского инвестфонда MCI, который сейчас является основным акционером Oktogo. MCI не поддержал инвестиций в компанию, приняв решение о продаже.

В феврале 2016 года Oktogo получил $2 млн инвестиций от MCI Capital, в результате доля MCI в компании превысила 20%. Это было вторая сделка с данном фондом, весной 2015 года он вложил в компанию более $3 млн. Уже в начале 2016 было очевидно, что рынок выездного туризма находится в кризисе из-за снижения курса рубля. Полученные инвестиции компания обещала направить на увеличение числа прямых контрактов с российскими отелями.

В мае 2016 года Oktogo лишился ключевого инвестора в лице «ВТБ Капитал», которому по данным «Коммерсантъ» принадлежало 30−35% акций Oktogo. Банк объявил, что вышел из состава акционеров компании, но не уточнил, на каких условиях и кому в итоге отошли акции. По информации газеты, Oktogo вел переговоры продаже крупного пакета акций билетному агрегатору Onetwotrip, но сделка не состоялась.

По данным источников «Роем!», Oktogo удалось договориться о продаже принадлежащего ему портала Travel.ru компании Biletix, последняя факт сделки отрицает. Также издание vc.ru писало, что в начале 2016 года у Oktogo были крупные неоплаченные счета перед партнёрами — поисковиками и компаниями, которые предоставляют данные об отелях, компания эту информацию опровергла.

Два источника, близких к Oktogo, говорят, что компания начиная с 2014 года сокращает численность персонала, в частности почти полностью сокращен отдел web-разработки, а часть функций сайта переведена на решения от сторонних производителей. При этом в Oktogo не было единовременных крупных сокращений, компания не восполняла естественный отток персонала.