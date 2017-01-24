Роскомнадзор и МВД вместе с сотовыми операторами разработали новые поправки к закону «О связи», которые предусматривают идентификацию пользователей мессенджеров. В закон, возможно, будет включено понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями». По информации в документе, операторы связи должны будут разработать ПО, чтобы идентифицировать пользователей. Также благодаря законопроекту операторы смогут продавать сим-карты через интернет.