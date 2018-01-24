Из ранее публиковавшейся статистики известно, что мобильное приложение Яндекс.Музыки в 2017 пережило бурный рост и обошло по доходам таких сильнейших конкурентов, как «Одноклассники», «ЛитРес» Read! и Badoo. Одновременно «десктопная» версия сервиса стагнирует с февраля 2016 года и собирает даже меньше слушателей, чем год назад (по последним данным, раскрытым «Яндексом» на момент публикации). Относительно независимые с января 2018 года «Медиасервисы Яндекса» намерены исправить перекос и подстегнуть «десктоп» «Музыке».

Музыканты из топа Яндекс.Музыки и те, кто «вызывает повышенный интерес» у слушателей — станут героями видеошоу. Оно появится в прямом эфире на десктопной версии «Музыки», а затем в записи по телеканалу MTV. Директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук рассказала «Ведомостям», что видео будет снимать «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. Компания выпускает например популярные «Голос» (с ним «Яндекс» уже эксперементировал), «Модный приговор» для «Первого канала» и другие передачи. Еженедельные трансляции на Яндекс.Музыке начнутся 15 февраля. В каждом шоу «Музыки» будет один герой — гостями первых эфиров станут: L’One, MOT, IOWA и Дмитрий Маликов.

Мобильное приложение Яндекс.Музыки, по предположению исследовательской компании App Annie, стало лидером по доходам среди неигровых приложений в России с января по сентябрь 2017 года. Абсолютных цифр не раскрывает ни App Annie, ни «Яндекс», однако известно, что год назад у приложения было 250 000 платящих подписчиков (учитывая 100 000 тех, кто подписался на «МТС Music», партнёрский перебрендированный плеер на API «Яндекса»). Можно допустить, что за год слушателей-подписчиков стало больше, что и позволило обойти «Одноклассники», «ЛитРес» Read! и Badoo.

Настольную версию, по данным TNS Web Index, посещают свыше 800 000 человек среднесуточно. Аудитория стабильна, с учётом летних спадов, с февраля 2016 года. Так в ноябре 2017 года (последний учтённый месяц в статистике) десктопная аудитория равнялась 836 570 человек. Годом ранее, в ноябре 2016 их было даже несколько больше — 858 630 человек.

Видеошоу на сайте, плюс косвенная реклама десктопной версии «Музыки» на MTV:

Возможно привлечёт на «десктопную» Яндекс.Музыку новую « телевизионную» аудиторию;

телевизионную» аудиторию; Во время эфира на сайте « Музыки», главная страница « Яндекса», которая теперь обвешана видео , чуть менее чем на половину*, сможет предлагать познакомиться с сервисом тем 17−18 миллионам человек , что ежедневно посещают « Главную», но на музыкальный сервис не заходят;

Музыки», главная страница Яндекса», которая теперь обвешана видео чуть менее чем на половину*, сможет предлагать познакомиться с сервисом тем 17−18 миллионам человек что ежедневно посещают Главную», но на музыкальный сервис не заходят; Видеошоу на сайте расширяет « десктопной» Яндекс.Музыке рекламный инвентарь за счёт видеорекламы. В январе 2018 года « Яндекс» продолжает продавать видеорекламу гигантам и придумал решение, доступное малому и среднему бизнесу. Как было сказано выше , видеореклама — это теперь чуть меньше половины новых амбиций « Яндекса».

* на момент публикации, в вёрстке главной странице «Яндекса» с настройками по умолчанию, видео или телевидению поисковик отдал 49% экранного пространства (если не считать блок «Дзен», который публикуется последним, ниже иконок телеканалов и фильмов, и имеет «бесконечную» длину).