Минфин, ЦБ, Росфинмониторинг, Минюст и Минэкономики по поручению правительства готовят поправки к законодательству, которые позволят россиянам зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета. Об этом пишет «Коммерсантъ». Также известно, что ограничения могут ужесточиться. ЦБ настаивает на запрете снимать средства с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг — на обязательной идентификации их держателей.