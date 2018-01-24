Минфин, ЦБ, Росфинмониторинг, Минюст и Минэкономики по поручению правительства готовят поправки к законодательству, которые позволят россиянам зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета. Об этом пишет «Коммерсантъ». Также известно, что ограничения могут ужесточиться. ЦБ настаивает на запрете снимать средства с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг — на обязательной идентификации их держателей.
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Речь идёт о киви и переводах за крипту на их кошельки.
Пацанчеги бесятся от упущенной налоговой выгоды.
В результате никто не будет через киви работать, начнут напрямую кэш собирать, на западные платёжки.
Чтобы вывод прикрыть придётся перевод с карты на карту запретить, прощай виза, это они процессинг в страну перенесли теперь удобно чужие деньги считать стало.
Алчность господ понятна реки бабла мимо протекают, как так можно?
Ребят это вам за то что вы такие тупые и ничего кроме как рубль девальвировать не можете, а счас вам совсем нехорошо бежать некуда, на западе вас потрошить будут как падушки пуховые, не ради наживы, зачем вы им с вашими копейками, а ради фана.
балдёж