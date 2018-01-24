Выделенное оранжевым, почти половина, 49% главной страницы* «Яндекса» образца января 2018 года — это телевидение, видео или кино. Для сравнения, у конкурентов из Mail.ru, видео и ТВ на их главной — это пара текстовых ссылок.
* без учёта «бесконечной» ленты Яндекс.Дзена, находящейся под телевидением и кино.
Сюжеты по теме «Яндекс» и видео:
- ТВ-студия «Красный квадрат» Ротенберга подлечит экономику «десктопной» Яндекс.Музыке;
- Яндекс: раньше мы агрегировали онлайн-кинотеатры на КиноПоиск+, теперь показываем кино сами;
- «Яндекс» добавил на главную страницу бесплатный эфир «Дождя»;
- «Яндекс» создает формат, который позволит малому и среднему бизнесу выйти со своими кампаниями в сегмент видеорекламы;
- «Яндекс» хочет инвестировать в сериал от ТВ-3, чтобы наполнять «Кинопоиск» оригинальным контентом.
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