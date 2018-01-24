Выделенное оранжевым, почти половина, 49% главной страницы* «Яндекса» образца января 2018 года — это телевидение, видео или кино. Для сравнения, у конкурентов из Mail.ru, видео и ТВ на их главной — это пара текстовых ссылок.

* без учёта «бесконечной» ленты Яндекс.Дзена, находящейся под телевидением и кино.

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