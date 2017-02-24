Китайский биржевой регулятор работает над тем, чтобы обеспечить крупным компаниям ускоренный выход на биржи в Шанхае и Шэньчжене. Сейчас на китайском фондовом рынке образовалась очередь из более 700 компаний, которые дожидаются разрешения на проведение IPO. Срок ожидания превысил год с момента подачи документов. Власти страны предлагают нескольким крупным игрокам ускоренное размещение в обмен на согласие разместиться в в Китае вместо Нью-Йорка. В частности это относится к аффилировангой с Alibaba Group финтех компании Ant Financial, разработчику решений в области безопасности Qihoo 360 и компании, специализирующейся на онлайн-страховании Zhong.