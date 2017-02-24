В новостях сообщают, что пограничники и таможенный контроль стали агрессивнее проверять социальные сети на границе. США присоединилась к растущему списку стран, которые признают ценность аккаунтов в соцсетях и уникальную возможность собрать данные на границе.

Такие обыски включают в себя не просто просмотр списка контактов или фото — на границах уже есть софт, который быстро скачивает всё содержимое смартфонов и полную историю использования социальных сетей. […]

Раз существуют такие угрозы, почему бы соцсетям не сделать опцию, которая защитит нас в путешествиях?

Всё, что я хочу делать во время путешествий, — это постить потрясающие фото пляжей, которые будут бесить моих друзей. Так зачем мне нести с собой полный список моих однокашников из старшей школы или архив сообщений десятилетней давности?

Мы не берём с собой ценности, когда путешествуем. Мы оставляем вещи дома или в безопасном месте. Но Facebook или Google не дают нам такого контроля над ценной информацией. С этими сервисами — всё или ничего.