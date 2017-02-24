Дочка холдинга Alphabet компания Waymo, занимающаяся проектом создания беспилотных автомобилей, подала иск в федеральный суд Сан-Франциско к дочерней структуре Uber Otto, также занимающейся созданием беспилотного авто. Otto создал бывший сотрудник Google Энтони Левандовски. В августе 2016 года Uber купил эту компанию, передав Левандовски свои акции на сумму около $680 млн. При этом Otto фактически не владела ничем, кроме технологий. Часть этих технологий, по мнению Google, были украдены Левандовски когда он еще работал на на нее.
Как Uber почти бесплатно получил разработчика беспилотных грузовиков Otto и почему СМИ оценили сделку в $680 млн
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