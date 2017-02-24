Дочка холдинга Alphabet компания Waymo, занимающаяся проектом создания беспилотных автомобилей, подала иск в федеральный суд Сан-Франциско к дочерней структуре Uber Otto, также занимающейся созданием беспилотного авто. Otto создал бывший сотрудник Google Энтони Левандовски. В августе 2016 года Uber купил эту компанию, передав Левандовски свои акции на сумму около $680 млн. При этом Otto фактически не владела ничем, кроме технологий. Часть этих технологий, по мнению Google, были украдены Левандовски когда он еще работал на на нее.