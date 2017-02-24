Звучит невероятно, но американская компания склонировала стартап из акселератора ФРИИ, попала в YCombinator, а теперь пришла к успеху и большим деньгам. Специально по нескольким источникам перепроверил, даты сходятся, наш проект действительно появился первым. Есть, конечно, вариант, что был кто-то третий ещё раньше, но вроде бы нет.

#стартапдня — маркетплейсы аренды строительной техники. В американском исполнении он называется EquipmentShare, в российском — Letmart. Основа бизнес-модели у обоих такая же как у AirBnb для квартир — кому-то нужен бульдозер или подъёмный кран, а у кого-то он простаивает, на сервисе они встречаются и друг другу помогают. В деталях сервисы отличаются и, надо признать, американец и правда выглядит более зрелым.

Letmart работает по всей России и, видимо, делает это зря, надо было на Москве с областью или, например, Татарстане фокусироваться. Будучи заложником выбранного мегамасштаба, он не может оказать никакой офлайн-услуги и сейчас просто публикует объявления без какой-либо проверки, а деньги берет за звонки клиентов по фиксированной цене за звонок. EquipmentShare, напротив, последовательно выходит в город за городом и предоставляет там куда более «глубокий» сервис. Собрав определенный набор предложений от владельцев, он сам устанавливает единый прайс на схожую технику, сам её проверяет, а после получения заказа страхует и организует доставку. В итоге арендатор приходит на сервис, как в магазин — есть список техники, есть одна цена на каждую доступную модель или группу моделей, нет никаких разнящихся между собой поставщиков одинаковых бульдозеров. На выбранный товар нужно оставить заявку и оплатить, сервис обеспечит всё остальное. Маржа стартапа тут, естественно, процент от сделки, а не копеечная стоимость лида, причем процент совершенно произвольный, ведь цены он ставит сам, если видит вдруг повышенный интерес в конкретной категории, то может и 50% комиссии заложить.

Как побочный бизнес EquipmentShare помогает не только аренде, но и покупке подержанной техники. Основной плюс продажи именно через них, а не через какой-нибудь Ebay или Craiglist — отзывы предыдущих арендаторов именно об этом конкретном экскаваторе, всё ли с ним хорошо, не приходилось ли латать на ходу.

Работают они сейчас в трех американских штатах и почему-то в Новой Зеландии, на днях получили 26 миллионов долларов инвестиций на покрытие США целиком.