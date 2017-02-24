Всю неделю Uber пытался разобраться с последствиями обвинений в дискриминации женщин и недостаточной защите сотрудников от сексуальных домогательств. Пока безрезультатно. Не помогли ни публичные извинения главы компании Тревиса Каланика, ни приглашение для участия в независимом расследовании бывшего генерального прокурора США Эрика Холдера. Некоторые американские СМИ даже пишут, что скандал ставит по вопрос планы по размещению акций на бирже, в этом случае несколько абзацев в блоге сотрудницы компании могут обойтись Uber в сотни миллионов долларов потерь.

Скандал начался 19 февраля когда бывший инженер компании Сьюзан Фаулер разместила текст под названием «Вспоминая один очень странный год в Uber». Если вкратце — она говорит о двух проблемах.

Одна состоит в том, что вскоре после ее устройства на работу ее начальник завел двусмысленную переписку в корпоративном чате и рассказал, что он сторонник свободных отношений и вместе со своей девушкой ищет новых сексуальных партнеров. Фаулер сочла это формой домогательства и переслала копию переписки в отдел HR. Сотрудники HR в ответ назвали произошедшее недоразумением и предложили Фаулер перевестись в другой отдел.

Второй конфликт между Фаулер и ее руководством возник из-за корпоративных сувениров. Менеджмент Uber пообещал сотрудникам заказать им кожаные куртки с корпоративной символикой. Фаулер выяснила, что доступны были куртки всех размеров, но только мужские модели. Начальник объяснил Фаулер, что так как в копании работает недостаточное количество женщин, заказывать женские модели было невыгодно, а также высказался в духе «женщины борются за равноправие — значит не ждите особого отношения». Фаулер пожаловалась в HR на сексистские выпады со стороны руководителя, а он в в ответ пообещал ее уволить. Таким образом Uber столкнулся с обвинениями по двум самым болезненным темам в корпоративном мире США: домогательство и сексизм.

Пост Сьюзан Фаулер моментально распространился по соцсетям и СМИ. Ряд бывших сотрудников Uber также завили, что сталкивались со схожими проблемами. Через 24 часа глава Uber Трэвис Каланик на встрече с сотрудниками извинился за недостатки в работе HR и пообещал сделать все возможное чтобы исправить ситуацию, как утверждают участники встречи, со слезами на глазах.

Каланик также разослал сотрудникам письмо, где объявил, что компания нанимает для проведения независимого расследования бывшего генерального прокурора США Эрика Холдера. Каланик привел статистику по соотношению мужчин и женщин в компании — среди крупных американских компаний принято публиковать такую информацию, Uber долгое время этого не делал. Каланик подчеркнул, что в компании работает 15.1% женщин — меньше, чем в Facebook и Google, но больше, чем в Twitter. Это не остановило критиков.

Инвесторы Uber Митч и Фрида Кэпор, вложившие деньги на ранней стадии, написали в своем блоге, что разочарованы желанием Uber замять скандал, наняв для расследования связанных с компанией людей — Холдер ранее работал на Uber в качестве советника по юридическим вопросам.

«Как инвесторы, мы крайне заинтересованны в успехе Uber, но успех не всегда измеряется финансовыми показателями. Ответ Uber на этот кризис станет судьбоносным для компании, так что ставки высоки и всё нужно сделать правильно. Нынешние, бывшие и будущие сотрудники будут наблюдать за этим так же, как и водители, бизнесмены и множество других людей, включая инвесторов», — Митч и Фрида Кэпор.

Бывшие сотрудники Uber говорят, что Каланик ранее сознательно игнорировал тему борьбы с дискриминацией в компании в пользу быстрого развития. В частности в Uber практиковалась упрощенная процедура увольнений без проведения расследования, а также отсутствовали принятые в большинстве американских компаний практики по профилактике домогательств и дискриминации по половому, расовому и другим признакам. С другой стороны, сама Фаулер помимо работы инженером занималась журналистской и писательской деятельностью, так что для нее было не сложно выступить максимально убедительно и затронуть наиболее болезненные для американцев аспекты корпоративной культуры вне зависимости от того, насколько обоснованы ее обвинения.