Автомобиль общего пользования: чем Яндекс.Драйв отличается от других продуктов «Яндекса»


— Юра, а ты можешь придумать слово, которое заменит
нерусское «каршеринговая машина» в нашем языке?
 — Могу. Шарантайка.
(читатели ещё придумали «шарантас»)

Небольшая вводная: каршеринг Яндекс.Драйв запустили 21-го февраля 2018-го года, пока он работает только в Москве, пока в нём работает 750 машин, и, как ни странно, он оказался первым за много лет после «Яндекс.Такси» проектом «Яндекса» которым я, совершенно очевидно, буду много пользоваться, по крайней мере тогда, когда буду жить в тех городах, где Яндекс.Драйв будет работать.

О некоторых существенных отличиях запуска Я.Драйва и Я.Такси мне хотелось бы поговорить.

Более успешный запуск ЯД по сравнению с ЯТ: конкуренция и интеграция с такси помогает

У меня нет доступа к статистике, но и ЯТ, и ЯД запустились с похожим числом машин: 750 в каршеринге, 1000 в такси. Однако каршеринговые машины доступны для заказа исключительно через сервис «Яндекса», а вот таксисты могли брать заказы как из «Яндекса», так и из других бирж заказов, поэтому есть ощущение, что каршеринг генерирует на старте больше поездок чем такси в 2011-м году.

Я думаю, что яндексоидов подстегнула заметная конкуренция на московском рынке каршеринга: если такси несколько лет раскачивалось до оплаты банковской картой, которая появилась в приложении только с приходом в Россию Uber, то ЯДрайв запустился сразу с относительно большим количеством машин (в Москве больше машин только у Делимобиля и Белкикара). Есть несколько прикольных функций для пользователей (прогрев машины, бесплатный), динамическое ценообразование, позволяющее ездить дешевле в непиковые часы и находить машину, по пусть и чуть более высокой цене, в пиковые, когда цена превышает «обычные» 7−8 рублей за минуту в других каршерингах.

Более агрессивный маркетинг и PR по сравнению с ЯТ

Нетипично для «Яндекса»: о проекте было объявлено заранее. Регистрации пользователей-елеадоптеров, «Яндекс» начал собирать ещё в конце прошлого года и, что более важно, на счёт Я.Драйва стала зачисляться часть денег потраченных на Я.Такси. У меня, при том что я почти не пользуюсь такси, и то скопилось несколько сотен рублей «на попробовать» — ни один другой каршеринг такой базой предстартовых пользователей не отличался. Это достаточно мягкое в отношении пользователей Я.Такси кросс-промо, не отвлекающее пользователей «Такси» от своих задач — этим предложением воспользовались только те кто хотел.

Чувствуется, что анализ потребностей людей, которые перемещаются по Москве то на машине, то на общественном транспорте, то на такси — был проведён и был проведён хорошо: людей не ездящих на машине постоянно действительно очень много, они сейчас постепенно начинают задумываться о том, нужна ли им машина вообще. И когда они придут к выводу что не нужна, тут их и будет ждать Я.Драйв.

Что до пиара в медиа, тут «Яндекс» вообще зашёл в стиле Uber’а-2013 — тогда Uber без затей начислял журналистам тысяч по шесть рублей на поездки и тестирование сервиса. Это сформировало Uber гало огромного размера и надолго обеспечило ему внимание со стороны прессы: многие журналисты, в том числе пишущие аналитические материалы по теме, вообще не были в курсе существования каких-либо ещё агрегаторов такси кроме ЯТ-Uber-Gett. Когда я им рассказывал о Rutaxi-Максим-TapTaxi на меня только таращили глаза.

Яндекс в 2018-м заходит похожим образом: мне, например, на счёт Я.Драйва начислили 5000 рублей на тестирование в течение недели (правда, уже после того как я всё протестировал, но спасибо), что позволит создать представление участникам тусовочки о том, что такое Яндекс.Драйв и что он из себя представляет.

Более спокойное отношение к недоделкам

Яндекс.Такси вылизывали и релизили очень долго и очень осторожно: сказывалось то, что сервис должен был учитывать не только отношения с пассажирами, но и с партнёрами-таксопарками. Я.Такси никогда не делал резких движений.

Я.Драйв на этом фоне выглядит намного более динамичным и проще относящимся к себе: уже явно видно какие-то напрашивающиеся исправления и добавления которых стоит ждать в ближайшие недели, но тем не менее сервис выпущен, доступен всем желающим и им можно пользоваться.

Дорабатывать в ближайшее время, скорее всего, будут:

  • Контроль баланса: сейчас можно уйти в минус и продолжать заказывать машины
  • Контроль количества бронирований: сейчас машину можно бесплатно перебронировать на себя множество раз, не давая её никому перехватить
  • Доработка мультимедиа-системы (тут вообще есть тема для большого и отдельного разговора)
  • Наполнение сайта: хотя бы какой-то FAQ напрашивается, сейчас по всем вопросам надо звонить в техподдержку
  • Корректное информирование о том, что машина начала прогреваться: в первый раз приложение всегда говорит об ошибке (хотя на самом деле всё в порядке)
  • Уточнение модели гибкого ценообразования: немного странно видеть одну и ту же цену на аренду машины ночью в спальном районе и в центре, всё же Москву имеет смысл поделить на районы помельче

При этом существенных недостатков юзеры не выявили: у меня лично претензий к Я.Драйву нет, из того что увидел у пользователей это жалобы на не отключаемое голосовое сопровождение Уткина в навигаторе и периодически появляющийся уровень цен выше 8-ми рублей (что выше чем тарифы «Белкикара» и «Делимобиля» в эконом-классе).

Уткина можно будет починить, скорее всего, в одном из следующих патчей Яндекс.Авто. А цена выше чем в других каршерингах позволяет найти машину, пусть и дороже: это лучше чем не найти машину вообще, какая бы низкая цена поездки на ней не декларировалась.

Яндекс смог найти новый бизнес с небольшой долей капитальных вложений, но с высокой доходностью

И такси, и каршеринг не оперируют своими автомобилями. В такси Яндекс работает с партнёрами, в Я.Драйве машины предоставляются в лизинг Major Profi (все 750 автомобилей). Оценить доходность бизнеса не имея под рукой отчётности можно только по системе «трёх П» (пол-палец-потолок), но зная что:

  • эксплуатационные и распределенные капитальные расходы на километр пробега Kaptur, например, 7 рублей,
  • Шарантайка ездит в день 4 часа со средней скоростью 50 км/ч — 200км/1400р
  • средний заработок с неё в день 1920 р.
  • Парковка — 2500 в месяц

…можно прикинуть, что каждая каршеринговая машина приносит в месяц около 13К рублей чистого дохода

Основной проблемой для «Яндекса» здесь становится ёмкость рынка, но с учётом того, что в Москве всё больше людей, которым идея воспользоваться машиной приходит в голову только в выходной день ради поездки в магазин, рынок должен будет расти. Оценить что будет происходить с шарантайками в регионах не представляется возможным даже по системе ППП, но с учётом того что «Делимобиль» запускается во всё новых и новых городах и вообще в целом вышел на операционную прибыль, спрос на краткосрочную аренду машин есть и вне Москвы.

Яндекс.Авто стал слугой трёх, а то и четырёх господ

В развитии системы Яндекс.Авто оказываются заинтересованы:

  • Яндекс.Такси, которому ЯА обеспечит унифицированный интерфейс и гарантированную привязку абонентского устройства водителя к машине на которой он сейчас находится.
  • Автопроизводители. Если в ЯА будет интегрирована «ЭРА-Глонасс» и если такая интеграция будет легальной, то с автопроизводителей снимется огромная головная боль по адаптации своих моделей для российского рынка, которая по сути упрётся в замену одной лишь мультимедиа-системы на яндексовскую
  • Сам Я.Драйв, конечно же, пользователи которого будут избавлены от необходимости ввода любимой радиостанции, музыки, точек следования — всё может храниться в облаке и загружаться в шарантайку при её взятии в аренду.
  • Программа беспилотных автомобилей «Яндекса»

У всех вышеперечисленных есть заинтересованность в развитии Я.Авто, поэтому разработка бортовой системы не ляжет на одинокие плечи Я.Драйва.

В итоге мы получили очень красивый бизнес, где расходы на разработку IT-части, которые «чистые» каршеринговые компании на себя или не берут, или вынуждены оплачивать на 100%, дотируются другими направлениями «Яндекса». Где есть кросс-продвижение между другими сервисами (пока это только Я.Такси и Я.Транспорт). Где существенная часть капитальных расходов ложится на плечи лизинговой компании. Сервис этот запускается быстро, массово и с приоритетом сроков, а не наличия кажущихся красивыми функций.

Кому как, а мне кажется что это похоже на старый ламповый «Яндекс», дух которого пытались возродить при помощи разделения «Яндекса» на отдельные компании.

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Андрей, я не планирую пользоваться Я.Драйвом пока эти деньги не сгорят — что произойдёт через неделю, как я понимаю. Я написал, что поездки я делал за свои деньги.

    Аккаунтом Uber на который засылали деньги я не пользовался — 6000 было больше 80 разрешенных политикой РБК долларов на подарки от ньюсмейкеров, я тогда работал в РБК — его выкатал один из моих непишущих коллег.
    Я тогда вообще такси не пользовался практически (как и сейчас, в общем-то)

    Но надо понимать, что таких изданий на рынке, которые имеют ограничения по приёму донатов от ньюсмейкеров, можно пересчитать по пальцам одной руки, для остальных это всё зашибись и прекрасно, халява же — к чему это привело в случае с Uber я написал.

    Обозначить что такое продвижение вошло в арсенал «Яндекса» — стоит. Это интересно.

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  • Ответить
    spirus

    Терпеливо дочитал до средней скорости по Москве 50 км/час и плюнул. Автор! Не в теме- не умничай. Средняя по Москве 19−20 км/час. Журнализд, млин. За шарантас мерси, конечно.

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    Konstantin Kharitonov Cerebro

    Да автор статьи странный аналитик ((
    Те кто дают машину в лизинг хотя получать минимум 1500р в день за Солярис. Это 45000р в месец все заработки уйдут на это!
    Делимобиль — ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» с августа 2016 г имел 700 штук солярисов в лизинге, оборот по контур фокусу 256мр прибыль 1мр.
    То есть одна машина в месец приносит 30к. Все это выгледит бизнес с очень низкой окупаемостью!
    П.с. ездил на Яндекс драйве два раза мультимедиа система работает, но фигово очень.

  • Ответить
    Андрей Споров

    (1) «Что до пиара в медиа, тут «Яндекс» вообще зашёл в стиле Uber’а-2013 — тогда Uber без затей начислял журналистам тысяч по шесть рублей на поездки и тестирование сервиса. Это сформировало Uber гало огромного размера и надолго обеспечило ему внимание со стороны прессы: многие журналисты, в том числе пишущие аналитические материалы по теме, вообще не были в курсе существования каких-либо ещё агрегаторов такси кроме ЯТ-Uber-Gett. Когда я им рассказывал о Rutaxi-Максим-TapTaxi на меня только таращили глаза.»

    (2) «Яндекс в 2018-м заходит похожим образом: мне, например, на счёт Я.Драйва начислили 5000 рублей на тестирование в течение недели (правда, уже после того как я всё протестировал, но спасибо), что позволит создать представление участникам тусовочки о том, что такое Яндекс.Драйв и что он из себя представляет.»

    Странно, что журналист не понимает, что его покупают и это вообще-то взятка. Как минимум — это неэтично. Если производитель товара предоставляет образец, а потом его неожиданно дарит, или еще как-то презентует что-то, связанное с изделием/услугой, то вас просто купили. Либо это журналист не понимает, либо понимает — и его это устраивает.

    То, что так поступал Uber — тут удивляться не стоит. Это контора, у которой уровень этики был минус 9000. (Сколько их ловили на спецсофте по слежению, по блокировке данных, по противодействию конкурентам, так же была тема с кражей исходников и другого IP по авто и т.д. и т.п.). Но Яндекс, у которого есть куча формальных бумажек вида «сообщите о любых намеках на коррупцию» по факту сам покупает журналистов и блоггеров. Ну ок. Этичненько.

  • Ответить
    Юрий Синодов > Андрей Споров контекст

    Андрей, я не планирую пользоваться Я.Драйвом пока эти деньги не сгорят — что произойдёт через неделю, как я понимаю. Я написал, что поездки я делал за свои деньги.

    Аккаунтом Uber на который засылали деньги я не пользовался — 6000 было больше 80 разрешенных политикой РБК долларов на подарки от ньюсмейкеров, я тогда работал в РБК — его выкатал один из моих непишущих коллег.
    Я тогда вообще такси не пользовался практически (как и сейчас, в общем-то)

    Но надо понимать, что таких изданий на рынке, которые имеют ограничения по приёму донатов от ньюсмейкеров, можно пересчитать по пальцам одной руки, для остальных это всё зашибись и прекрасно, халява же — к чему это привело в случае с Uber я написал.

    Обозначить что такое продвижение вошло в арсенал «Яндекса» — стоит. Это интересно.

  • Ответить
    Konstantin Kharitonov Cerebro

    >Юрий Синодов
    Можно ссылку на ДИТ/Яндекс, откуда вы взяли что именно прибыль на машину в месец 13900р?
    Я просто пытался своим коротким комментариям объяснить что каршеринг в Москве не может быть сколько-нибудь прибыльным. (Даже без учёта запровок, страховок, ремонта) а у вас весь текст про то что высокодоходный бизнес.

  • Ответить
    Юрий Синодов > Konstantin Kharitonov контекст

    Константин, ну зачем бредить, если можно:
    а) прочитать текст, что доход на машину 13К и как я его ориентировочно получил — оценка не нравится — можете от неё отказаться, сделать свою калькуляцию
    б) Можно залезть в ЕГРЮЛ, увидеть, что за первый полный год «Делимобиль» вышел на чистую прибыль (http://take.ms/vTG0s) при том, что расходы на НИОКР распределить лет на пять — это нормально, и не писать про то, что каршеринг не может быть прибыльным.
    И это не «всего один миллион прибыли», а «ух ты, они уже капзатраты отбивают"
    в) можно нагуглить про среднюю скорость движения в Москве самостоятельно: https://www.kommersant.ru/doc/3200614

  • Ответить
    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Вдобавок, 45 000 лизинговых платежей в месяц за солярис — это не лизинг, а поднайм у контор, которые взяли тачку за 20К в месяц, заложив 100% маржи сверху.
    Предполагать то что «Яндекс» будет брать машину в найм по той же цене, по которой её берёт неграмотный таксист — мне кажется немного наивным.

  • Ответить
    Konstantin Kharitonov Cerebro

    Юрий спасибо, но из ваших комментариев и статьи, мне лично по прежнему не понятно почему вы причислили каршеринг в Москве к высокодоходному бизнесу.
    Пересдача в аренду таксистам вот где 100 прибыли по вашим словам.

  • Ответить
    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Я думаю, что количество идиотов согласных за 24 месяца аренды такси отдать полторы стоимости машины более ограничено, чем количество людей, которым машина нужна эпизодически

    Где-то тут кроется разница моей оценки с вашей

  • Ответить
    Андрей Споров > Юрий Синодов контекст

    > Андрей, я не планирую пользоваться Я.Драйвом пока эти деньги не сгорят — что произойдёт через неделю, как я понимаю. Я написал, что поездки я делал за свои деньги.

    Так, а почему бы не создать другой аккаунт? Или они на любой аккаунт, не спрашивая, если видят имя, закидывают сразу же деньги? Т.е. как конкретно со стороны Яндекса происходят эти попытки взяток журналистам и блоггерам, чтобы они о них писали?

    > Но надо понимать, что таких изданий на рынке, которые имеют ограничения по приёму донатов от ньюсмейкеров, можно пересчитать по пальцам одной руки, для остальных это всё зашибись и прекрасно, халява же — к чему это привело в случае с Uber я написал.

    Вот-вот. Потом не стоит спрашивать, почему у нас журналистика такая, посматривая на Путина. В каждом живет Путин.

    > Обозначить что такое продвижение вошло в арсенал «Яндекса» — стоит. Это интересно.

    Безусловно. Именно поэтому я напрямую довожу эту фразу до конца и называю вещи своими именами: как мне кажется, во всем мире подобные действия называются взяткой, и, как мне кажется, во всем мире это является неэтичным. И «прозрачная компания Яндекс» с их антикоррупционными бумажками и образом светоча — творит какие-то запредельно странные вещи [по западным меркам].

  • Ответить
    Андрей Споров > Игорь Ашманов контекст

    > Андрей, а почему бы вам не купить Синодова за 5000 рублей?
    > Ну у вас же темы дя продвижения есть, пять тыщ тоже есть. Или нет?

    Вы этим демагогическим приемом кого защитить пытаетесь? Продвигающего коррупцию (как мне кажется) в журналистике — Яндекс?

    Я в демагогию, поверьте, умею не хуже вас. Я сразу же «куплю Синодова» (вас цитирую) за 5000 рублей, как только вы подкините мне компанию уровня Яндекса с 750 машинами в Москве.

    Пока же я вижу, что у Яндекса прием на практике неплохо сработал. Все, как с мед препаратами. Отдельное спасибо Юрию, что он осветил эту «темную сторону Луны».

  • Ответить
    killkill

    А что у Яндекса со штрафами за нарушение эксплуатации? У делимобиля такие штрафы, что проще свою тачку купить.
    И вторая проблема — машина, тем у кого её нет, нужна, скорее всего, для поездок за город, а не по пробкам в городах. С этим все плохо у каршеринга.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Андрей Споров контекст

    Я в демагогию, поверьте, умею не хуже вас. Я сразу же «куплю Синодова» (вас цитирую) за 5000 рублей, как только вы подкините мне компанию уровня Яндекса с 750 машинами в Москве.

    Вижу, что умеете в демагогию, но я её не понял.
    Короче, нету у вас 5000, пока вы не Яндекс?

  • Ответить
    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Андрей, я общался с пиарщицей, она сказала что там дадут промовремя на тест на неделю, я дал свой аккаунт — мы не отказываемся от разумных условий тестирования: типа подарок в тысячу-полторы рублей приемлем практически во всех редакциях (думаю, меня могут поправить коллеги из других СМИ, но насколько я помню в Ведомостях, одних из самых жёстких в этом смысле изданий, лимит 80 евро).

    Накинули пять тысяч, я на это повлиять не мог.

    Я подумал, что это интересный момент, отразил его в статье.

    На вопросы о том как я к этому отношусь — открыто отвечаю здесь. Мне кажется, что в целом ситуация с этим бонусом в мой адрес — исчерпана.

    И мне кажется, что это существенный факт для материала освещающего, в том числе, способы продвижения сервиса.

    Что до западных мерок — не знаю, делал ли так Uber в Штатах, к сожалению, не очень в курсе нравов там.

    Но в России-то делал. Приятно иногда выиграть у пацанов с бейсбольными битами в стиле капоэйры, но с бейсбольной битой это может оказаться проще.

    Я уже устал давать морализаторские оценки со стороны кому что надо делать, предпочту просто отметить факт того, что это происходит и донести об этом информацию до читателей.

    В целом уровень СМИ сейчас ниже плинтуса и лучше вы узнаете об этом от нас.

  • Ответить
    Юрий Синодов > killkill контекст

    Нарушение эксплуатации это что? Курение в салоне? Попытка вандализма, оторвать себе что-то домой? Вы уверены, что за это не надо штрафовать или надо штрафовать по минимуму?
    Вы сели и поехали если вы нормальный человек, что вы собрались нарушать такого, на что есть какой-нибудь явно тупой запрет у каршеринга?

    Если речь про аварийные ситуации, то там сказано, что ваша ответственность не превысит 30 тысяч рублей.

    Что до того кому нужна машина — случаи бывают разные. Некоторым иногда надо в несколько мест заехать с ожиданием, шарантасы в этом случае гораздо дешевле такси. И если эта потребность редкая, то и дешевле чем своя машина тоже.

  • Ответить
    killkill

    За нарушение ПДД у делимобиля тоже штрафы вроде. Ответственность это имеется ввиду помимо возмещения ущерба, то есть ущерб на 5 т.р. + штраф 10 т.р., или типа того, в общем не особо приятно.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Ответственность это имеется ввиду помимо возмещения ущерба, то есть ущерб на 5 т.р. штраф 10 т.р.

    Так и с личным авто, все тоже самое, помимо самого ущерба, есть еще и штраф в виде затраченного времени на устранения ущерба, простоя и просто потраченных нервов.

    Большие штрафы для каршеринга имхо большой плюс для его же клиентов, так как с ними большая вероятность что машины быстро не превратятся в общественные туалеты, бояться будут что то украсть или сломать — нагадить, но это не точно, наш менталитет может сработать, сделать пакость назло….

    Имхо реально крутой каршеринг в Москве, это каршеринг такси, чтоб по выделенным полосам гонять:
    https://roem.ru/20−02−2018/267914/you-drive-taxi/

    Когда уже сделают каршеринг скорых с мигалкой?

  • Ответить
    Человек

    Вообще-то штраф 5000 на личном авто превращается в 2500, если платить вовремя, и 5 минут оплаты онлайн. Брать +200% штрафа сверху — всё-таки не очень красиво, и может быть объяснено только жадностью.

    Пользовался бы каршерингом, если бы можно было брать авто на пару дней по «оптовым» ценам, и ехать на природу (грунтовки, деревни, огороды). А ещё мне не нравится идея слежения за мной по GPS. Не то, чтобы место моих грибов или шашлыков сильно секретное, но тем не менее.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Вообще-то штраф 5000 на личном авто превращается в 2500, если платить вовремя

    А вот это то самое непотребство что я бы отменил сразу же будь моя воля, штраф не налог для пополнения бюджета, штраф должен пугать потенциального нарушителя, а не сокрашаться в два раза, должен зависить от стоимости автомобиля, текущие штрафы подходят только владельцам лад, остальные должны в два-двадцать раз больше платить, в зависимости от стоимости своего авто, минимальный штраф должен быть не менее 0.5% от стоимости нового авто вашей модели, тогда на дорогах будут меньше погибать и колечиться, а то сейчас траур объявляют только при гибели пассажирского самолета, почему каждый день не объявляют траур по погибшим на дорогах, их же считай столько же каждый день гибнет, сколько в среднем самолете.

    >Брать 200% штрафа сверху — всё-таки не очень красиво

    Вы плохо умеет экономику считать, у нас еще будут спорить, судиться, оспаривать списание в банке, так что думаю это все уйдет на механику процесса, также убытки это не только штрафы, но и повреждения авто, которые далеко не все будут фиксироваться, потому на штрафах каршеринг вряд ли что то заработает.

    >и ехать на природу (грунтовки, деревни, огороды)

    А за повышенный износ ходовой и ободранные пороги и перегретые от буксы акпп и двигатели, вы готовы страховой дипозит класть в размере 30% стоимости авто и сдавать этот авто через автосервис с оплатой вами полной диагностики?

    >А ещё мне не нравится идея слежения за мной по GPS

    А владельцам вероятно не нравится ваша возможность уехать например в Абхазию и не знать на каких именно дорогах вы ушатываете их авто.

  • Ответить
    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Я за последние три года получил три штрафа, из них два как пешеход.

    Реально, это не самая большая проблема в каршеринге, что вы не можете воспользоваться дисконтом на штраф.

    Если же для вас это существенная проблема, то возникает вопрос, как вы права вообще получили, ребят? Может вам на дороге нечего делать вообще?

  • Ответить
    Человек

    У текущего каршеринга проблем много, я их описал. Демидов не согласен, его право, но ездит он на личном авто, я тоже. И кто из нас лукавит?

    200% - речь шла о штрафе в 5К + потенциальные 10К сверху.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Демидов не согласен, его право, но ездит он на личном авто, я тоже. И кто из нас лукавит?

    Я вообще не верю в каршеринг, по крайней мере в то что он победит частный автотранспорт, у него такое же место и потенциальная доля рынка как и у общественных туалетов против частных, да иногда можно туда сходить если сильно приспичило, не более того.

    Я уверен что этому бизнесу вообще кирдык придет с появлением автопилота, когда такси станет даже дешевле, просто потому что при поездках на нем в разы меньше рисков, а расходов на водителя как и в каршеринге также не будет.

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    Джигсо

    в текущем виде (когда надо самому рулить) этот каршеринг преждевременен. И потому тупиковый.
    Есть сто лет уже норм. и удобный вариант с прокатом (посуточным). Когда берешь машину подготовленную, чистую и т. д.
    А для коротких поездок — самое оно такси. Тоже сотни лет уже (были раньше вместо такси извозчики).
    Когда (а это уже вотвот) появяца такие платфомы беспилотные просто там диван такой на колесах — это и будет самое то. Сел. Назвал адрес. Т.к. все кругом беспилотники — доехал и оплатил не повременку, а расстояние.
    Типо рикши или такси, но без водил.
    Они и на мойку будут ездить сами. И т.д. А штрафы будут исключены именно т.к. беспилотное все.

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    Rulims > killkill контекст

    ниша поминутной аренды по Москве мне тоже непонятна (метро + такси закрывают тему)… зачем по Москве водить непонятно — на работу/с работы, по работе, в магазин?

    заезд в несколько мест без общения на месте (пример Синодова) — не очень понимаю для чего нужно. если машину скидывать могут забрать

    загород ездить это другая тема, но решения нет, потому что машину на постоянку не загрузить

    ну и в любом случае тут все упирается в то сколько машина стоит, сколько ездит

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    Джигсо

    >> зачем по Москве водить непонятно — на работу/с работы, по работе, в магазин?

    Этото какраз понятно. Очередное безумное слепое копирование чегото, что не здесь выдумано. Одно дело — чистенький Кельн с какимито голубенькими смартами (или еще какойто городок — понтяно, туристы, нет пробок, блабла) и засыпанная увалами снега Москва. Какие тут туристы? В последние годы не то что туристов, а уже и экспатов не осталось.
    Удел папуасов, оставшихся без миклухимаклая и менделеева — строить фантасмагрические например мегаполисы. 35 млн. народу в московской агломерации и заснеженная пустыня в 1\8 часть суши вокруг. Но при этом еще и желание еще чтонибудь завоевать.
    Такие болезненные комплексы и их ошалелая реализация в виде мундиаля.
    Щас муки с аргентины полцентнера привезут — и опять попрет весь этот бред в политику и экономику.
    Тут тока Грудинин поможет.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Что то мне подсказывает что себестоимость каршеринга и такси сейчас примерно одинаковая, за счет экономии на КАСКО и тех. обслуживании, таксист из своей машине много больший пробег выдавит чем из каршеринговой, потому что он заливая незамерзайку, смотрит за уровнем других жидкостей, таких как гур и тормозная, а то и за маслом, ездит он много аккуратнее, плавно стартуя экономя трансмиссию и более тщательно объезжая неровности дороги.

    Думаю компании каршеринга еще не знают настоящей себестоимости своей услуги, когда начнут обновлять автопарк тогда и будут у них более точные цифры, а сейчас тариф тупо к такси привязан, просто чтоб был чуть дешевле.

    Но совсем убьет каршеринг как явление вот это:

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    Джигсо

    а чо. круто. Там он стартует с льва толстого и далее крутится по малой пираговке, усачова, хользунова и т. д.
    Надо уже делать такую платформу с диваном. Типо ландо. Какбы пролетка, но без лошади спереди.

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    Джигсо

    просто за годы меняется дорожная обстановка и вообще концепции перемещения.
    Когда в мск было мало машин — доехать куда либо без машины — проблемы не составляло. Достаточно было подойти к дороге и поднять палец.
    Ну, а уж на своей — и подавно. Кому на самом деле надо ехать — имели автомобили. Кому хотелось ехать, но было некуда и незачем — им просто автомобиль был недоступен.
    Сегодня машин полно, а проехать невозможно. А главное — и незачем. Да и некуда особо. Все центры мысли, силы и принятия решений — переместились во вне. И перешли на иные типы коммуникаций и взаимодействий.
    За исключением совсем уж крайних необходимостей.
    Я думаю, что вообще этот мегаполис закончился. Он еще както типо бюджетный центр какбэ, но уже осталась только хитиновая оболочка. Там нет мысли и идеи.
    Символичное видео: офигенное высокотехнологичное транспортное средство крутится, по сути, вокруг усадьбы гр.Толстого, который умудрялся во время оно заставить весь мир крутиться вокруг своих мыслей и текстов.
    Крутиться по некрасивым пустым улицам… Езда ради езды.

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    spirus

    прибыли по вашим словам.

    25 февраля в 14:13
    Юрий Синодов
    Я думаю, что количество идиотов согласных за 24 месяца аренды такси отдать полторы стоимости машины более ограничено, чем количество людей, которым машина нужна эпизодически

    Где-то тут кроется разница моей оценки с вашей
    Юрий, называть идиотами людей, оставшихся без работы где-то в областях и соседних странах- это да, очень умно. Такси- это работа последней надежды, парень в Тамбове больше 25 тыр не заработает, а тут все-таки 50 и машина твоя через полтора года. А умно пойти и купить за нал или в кредит — так ни нала, ни кредита нет. Не дают. «страшно далеки были они от народа». Что до каршеринга, то есть два момента, кому он и зачем нужен. Первый — такси в час стоит 1000, шарантайка — 640. Второй- машины нет, а покататься хочется :)))

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    spirus

    Страшно далеки- это Вы, Юрий. Не понимаете процессов, происходящих в экономике, и народ простой не понимаете.

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    Джигсо

    >> Что до каршеринга, то есть два момента, кому он и зачем нужен. Первый — такси в час стоит 1000, шарантайка — 640. Второй- машины нет, а покататься хочется :)))

    вот это вот причины, по которым я никогда не смогу быть хорошим маркетологом. Ни один из этих доводов даже в голову не пришол.
    При этом, если брать туже проституцию, как вуманшеринг — это мне понятно. Но вот экстраполировать мотивации на другой сегмент рынка — не дано.
    Маркетология не мой конек.

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    Джигсо

    >> Что до каршеринга, то есть два момента, кому он и зачем нужен. Первый — такси в час стоит 1000, шарантайка — 640. Второй- машины нет, а покататься хочется :)))

    не дано мне понять. Норм машина в прокате стоит 1500 в сутки. Ну + бензин, конечно. Помыта, заправлена всем чем надо, блаблабла. Обкатайся. Поспи сходи, поешь, потом опять катайся до посинения. Не хочешь возвращать в прокат — вызови, за доплату они сами забирают из любой точки.
    куда ехать на такси, если по мск это требует более часа?

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Второй- машины нет, а покататься хочется :)))

    Кстати это сильный аргумент в каршеринге дорогих машин, только машины должны быть одного цвета, желательно черного, без рекламы самого каршеринга на борту, типа барышню в ресторан отвезти.

    >Норм машина в прокате стоит 1500 в сутки. Ну бензин, конечно. Помыта, заправлена всем чем надо,

    Прокат на сутки не очень удобно (хотя бы на 2−3 дня), а уж на час и точно не подойдет, помню брал машину на прокат последний раз в Калининграде, по области покататься, руины замков посмотреть, это была целая мини спец операция, совсем не тоже самое что к каршерингу подошел, сел и поехал, имхо каршеринг много удобнее проката и вообще вне конкуренции если машина меньше чем на пару дней нужна.

    >Не хочешь возвращать в прокат — вызови, за доплату они сами забирают из любой точки.

    Эта услуга стоит почти как дневной прокат, в общем кому каршеринг реальная угроза, так это прокату авто и чуть чуть такси, но только до появления автопилота.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Такси — это работа последней надежды, парень в Тамбове больше 25 тыр не заработает, а тут все-таки 50 и машина твоя через полтора года. А умно пойти и купить за нал или в кредит — так ни нала, ни кредита нет. Не дают.

    Вы правы однозначно, когда ты на дне и родственники там же или их нет вовсе, то будешь за адские деньги брать машину в аренду и пыхтеть с утра до вечера с надеждой на будущее.

    У нас сейчас очень приличное расслоение в стране, особенно в сравнении Москвы с регионами, потому многим (москвичам обычно) и не понятно как такое может быть, но как говорится все познается в сравнении, в Бангладеш например и 27 $ могут качественно изменить вашу жизнь на всегда:

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank

    После получения докторской степени по экономике в Университете Вандербильта Мухаммад Юнус вернулся в Бангладеш. Во время 1976 года[1], когда страна переживала недавний массовый голод, он дал 42-м фермерам небольшой заём — 27 долларов США каждому по щадящим условиям кредитования[2]. Эта суммы было достаточно, чтобы начать небольшое дело. Беседуя с людьми, Юнус узнал, что многим из них для осуществления планов необходима совсем небольшая сумма. Результаты убедили его, что расширение подобной практики могло бы поспособствовать уменьшению бедности населения в сельских районах Бангладеш

    За эти 27 $ дядьке даже нобелевскую премию дали:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Юнус,_Мухаммад

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    Джигсо

    >> Прокат на сутки не очень удобно (хотя бы на 2−3 дня)

    дык так и дается. мин. 2 суток далее посуточно.
    А если нету даже $50 (а также средств для залога), то, имхо, не надо никуда ехать. Надо либо пешочком пройти либо посидеть подумать, что надо сделать, чтобы както эту проблему решить.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >А если нету даже $50 (а также средств для залога), то, имхо, не надо никуда ехать.

    Опять вы со своим совковым мышлением?

    Если одни хотят взять в аренду машину на 30 мин. (каршеринг) а другие готовы это предоставить, то в чем вопрос то?

    Как говорится все что не запрещено, МОЖНО!

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