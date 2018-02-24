— Юра, а ты можешь придумать слово, которое заменит

нерусское «каршеринговая машина» в нашем языке?

— Могу. Шарантайка.

(читатели ещё придумали «шарантас»)

Небольшая вводная: каршеринг Яндекс.Драйв запустили 21-го февраля 2018-го года, пока он работает только в Москве, пока в нём работает 750 машин, и, как ни странно, он оказался первым за много лет после «Яндекс.Такси» проектом «Яндекса» которым я, совершенно очевидно, буду много пользоваться, по крайней мере тогда, когда буду жить в тех городах, где Яндекс.Драйв будет работать.

О некоторых существенных отличиях запуска Я.Драйва и Я.Такси мне хотелось бы поговорить.

Более успешный запуск ЯД по сравнению с ЯТ: конкуренция и интеграция с такси помогает

У меня нет доступа к статистике, но и ЯТ, и ЯД запустились с похожим числом машин: 750 в каршеринге, 1000 в такси. Однако каршеринговые машины доступны для заказа исключительно через сервис «Яндекса», а вот таксисты могли брать заказы как из «Яндекса», так и из других бирж заказов, поэтому есть ощущение, что каршеринг генерирует на старте больше поездок чем такси в 2011-м году.

Я думаю, что яндексоидов подстегнула заметная конкуренция на московском рынке каршеринга: если такси несколько лет раскачивалось до оплаты банковской картой, которая появилась в приложении только с приходом в Россию Uber, то ЯДрайв запустился сразу с относительно большим количеством машин (в Москве больше машин только у Делимобиля и Белкикара). Есть несколько прикольных функций для пользователей (прогрев машины, бесплатный), динамическое ценообразование, позволяющее ездить дешевле в непиковые часы и находить машину, по пусть и чуть более высокой цене, в пиковые, когда цена превышает «обычные» 7−8 рублей за минуту в других каршерингах.

Более агрессивный маркетинг и PR по сравнению с ЯТ

Нетипично для «Яндекса»: о проекте было объявлено заранее. Регистрации пользователей-елеадоптеров, «Яндекс» начал собирать ещё в конце прошлого года и, что более важно, на счёт Я.Драйва стала зачисляться часть денег потраченных на Я.Такси. У меня, при том что я почти не пользуюсь такси, и то скопилось несколько сотен рублей «на попробовать» — ни один другой каршеринг такой базой предстартовых пользователей не отличался. Это достаточно мягкое в отношении пользователей Я.Такси кросс-промо, не отвлекающее пользователей «Такси» от своих задач — этим предложением воспользовались только те кто хотел.

Чувствуется, что анализ потребностей людей, которые перемещаются по Москве то на машине, то на общественном транспорте, то на такси — был проведён и был проведён хорошо: людей не ездящих на машине постоянно действительно очень много, они сейчас постепенно начинают задумываться о том, нужна ли им машина вообще. И когда они придут к выводу что не нужна, тут их и будет ждать Я.Драйв.

Что до пиара в медиа, тут «Яндекс» вообще зашёл в стиле Uber’а-2013 — тогда Uber без затей начислял журналистам тысяч по шесть рублей на поездки и тестирование сервиса. Это сформировало Uber гало огромного размера и надолго обеспечило ему внимание со стороны прессы: многие журналисты, в том числе пишущие аналитические материалы по теме, вообще не были в курсе существования каких-либо ещё агрегаторов такси кроме ЯТ-Uber-Gett. Когда я им рассказывал о Rutaxi-Максим-TapTaxi на меня только таращили глаза.

Яндекс в 2018-м заходит похожим образом: мне, например, на счёт Я.Драйва начислили 5000 рублей на тестирование в течение недели (правда, уже после того как я всё протестировал, но спасибо), что позволит создать представление участникам тусовочки о том, что такое Яндекс.Драйв и что он из себя представляет.

Более спокойное отношение к недоделкам

Яндекс.Такси вылизывали и релизили очень долго и очень осторожно: сказывалось то, что сервис должен был учитывать не только отношения с пассажирами, но и с партнёрами-таксопарками. Я.Такси никогда не делал резких движений.

Я.Драйв на этом фоне выглядит намного более динамичным и проще относящимся к себе: уже явно видно какие-то напрашивающиеся исправления и добавления которых стоит ждать в ближайшие недели, но тем не менее сервис выпущен, доступен всем желающим и им можно пользоваться.

Дорабатывать в ближайшее время, скорее всего, будут:

Контроль баланса: сейчас можно уйти в минус и продолжать заказывать машины

Контроль количества бронирований: сейчас машину можно бесплатно перебронировать на себя множество раз , не давая её никому перехватить

не давая её никому перехватить Доработка мультимедиа-системы ( тут вообще есть тема для большого и отдельного разговора)

тут вообще есть тема для большого и отдельного разговора) Наполнение сайта: хотя бы какой-то FAQ напрашивается , сейчас по всем вопросам надо звонить в техподдержку

сейчас по всем вопросам надо звонить в техподдержку Корректное информирование о том , что машина начала прогреваться: в первый раз приложение всегда говорит об ошибке ( хотя на самом деле всё в порядке)

что машина начала прогреваться: в первый раз приложение всегда говорит об ошибке хотя на самом деле всё в порядке) Уточнение модели гибкого ценообразования: немного странно видеть одну и ту же цену на аренду машины ночью в спальном районе и в центре , всё же Москву имеет смысл поделить на районы помельче

При этом существенных недостатков юзеры не выявили: у меня лично претензий к Я.Драйву нет, из того что увидел у пользователей это жалобы на не отключаемое голосовое сопровождение Уткина в навигаторе и периодически появляющийся уровень цен выше 8-ми рублей (что выше чем тарифы «Белкикара» и «Делимобиля» в эконом-классе).

Уткина можно будет починить, скорее всего, в одном из следующих патчей Яндекс.Авто. А цена выше чем в других каршерингах позволяет найти машину, пусть и дороже: это лучше чем не найти машину вообще, какая бы низкая цена поездки на ней не декларировалась.

Яндекс смог найти новый бизнес с небольшой долей капитальных вложений, но с высокой доходностью

И такси, и каршеринг не оперируют своими автомобилями. В такси Яндекс работает с партнёрами, в Я.Драйве машины предоставляются в лизинг Major Profi (все 750 автомобилей). Оценить доходность бизнеса не имея под рукой отчётности можно только по системе «трёх П» (пол-палец-потолок), но зная что:

эксплуатационные и распределенные капитальные расходы на километр пробега Kaptur , например , 7 рублей,

например 7 рублей, Шарантайка ездит в день 4 часа со средней скоростью 50 км/ч — 200км/1400р

средний заработок с неё в день 1920 р.

Парковка — 2500 в месяц

…можно прикинуть, что каждая каршеринговая машина приносит в месяц около 13К рублей чистого дохода

Основной проблемой для «Яндекса» здесь становится ёмкость рынка, но с учётом того, что в Москве всё больше людей, которым идея воспользоваться машиной приходит в голову только в выходной день ради поездки в магазин, рынок должен будет расти. Оценить что будет происходить с шарантайками в регионах не представляется возможным даже по системе ППП, но с учётом того что «Делимобиль» запускается во всё новых и новых городах и вообще в целом вышел на операционную прибыль, спрос на краткосрочную аренду машин есть и вне Москвы.

Яндекс.Авто стал слугой трёх, а то и четырёх господ

В развитии системы Яндекс.Авто оказываются заинтересованы:

Яндекс.Такси , которому ЯА обеспечит унифицированный интерфейс и гарантированную привязку абонентского устройства водителя к машине на которой он сейчас находится.

которому ЯА обеспечит унифицированный интерфейс и гарантированную привязку абонентского устройства водителя к машине на которой он сейчас находится. Автопроизводители. Если в ЯА будет интегрирована « ЭРА-Глонасс» и если такая интеграция будет легальной , то с автопроизводителей снимется огромная головная боль по адаптации своих моделей для российского рынка , которая по сути упрётся в замену одной лишь мультимедиа-системы на яндексовскую

ЭРА-Глонасс» и если такая интеграция будет легальной то с автопроизводителей снимется огромная головная боль по адаптации своих моделей для российского рынка которая по сути упрётся в замену одной лишь мультимедиа-системы на яндексовскую Сам Я.Драйв , конечно же , пользователи которого будут избавлены от необходимости ввода любимой радиостанции , музыки , точек следования — всё может храниться в облаке и загружаться в шарантайку при её взятии в аренду.

конечно же пользователи которого будут избавлены от необходимости ввода любимой радиостанции музыки точек следования — всё может храниться в облаке и загружаться в шарантайку при её взятии в аренду. Программа беспилотных автомобилей « Яндекса»

У всех вышеперечисленных есть заинтересованность в развитии Я.Авто, поэтому разработка бортовой системы не ляжет на одинокие плечи Я.Драйва.

В итоге мы получили очень красивый бизнес, где расходы на разработку IT-части, которые «чистые» каршеринговые компании на себя или не берут, или вынуждены оплачивать на 100%, дотируются другими направлениями «Яндекса». Где есть кросс-продвижение между другими сервисами (пока это только Я.Такси и Я.Транспорт). Где существенная часть капитальных расходов ложится на плечи лизинговой компании. Сервис этот запускается быстро, массово и с приоритетом сроков, а не наличия кажущихся красивыми функций.

Кому как, а мне кажется что это похоже на старый ламповый «Яндекс», дух которого пытались возродить при помощи разделения «Яндекса» на отдельные компании.