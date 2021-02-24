Компания Mail.ru решила присоединить сайт для поиска работы Worki.ru к ВКонтакте брендом ВКработа, об этом сообщается на лендинге ссылка на который размещена на сайте Worki.ru

Развитие ВКонтакте как супераппа Mail.ru Group было заявлено как цель MRG ещё на 2020-й год, при этом Worki, в силу его массовости, регулярного использования и молодости внутри Mail.ru (компания была приобретена в 2019-м году у Павла Гужикова и группы инвесторов) не только стал частью этого супераппа, но и был очевидным кандидатом на «приклеивание» к более сильному бренду ВКонтакте.

Организационно Worki входит в департамент «Юлы», отвечая за насыщение продуктовой линейки MRG предложениями о работе и резюме потенциальных сотрудников. Worki и дальше сможет использовать доступ к базе пользователей MRG на всех сервисах, в том числе «Одноклассниках» и почте, не ограничиваясь одним лишь ВКонтакте, несмотря на название.

Избавление от бренда Worki завершило процесс растворения компании внутри MRG: Павел Гужиков, основатель, покинул компанию после передачи дел, теперь проект сменил и название, что в целом нетипично для Mail.ru, обычно сохранявшего бренды поглощённых проектов.