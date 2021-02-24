Федеральная антимонопольная служба в последние месяцы проявляет повышенное внимание к Яндексу, 20 февраля оно выразилось в «предупреждении о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства». Выдача Яндекса, обнаружили в ФАС, «содержит интерактивные обогащенные ответы («колдунщики», «объектные ответы» и прочее), которые дают преимущество в борьбе за внимание пользователя вертикалям Яндекса, его медиасервисам, Маркету и Кинопоиску.

При этом у лиц и их сервисов, не входящих с ООО «Яндекс» в одну группу лиц, такая возможность отсутствует и (или) не соответствует тем техническим, визуальным и иным возможностям и преимуществам интерактивных ответов поисковой системы Яндекс (yandex.ru), которые получают сервисы лиц, входящих в группу ООО «Яндекс».

ФАС требует от Яндекса в течение месяца прекратить давать преимущества собственным сервисам, опубликовать «условия доступа сервисов к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению» в поиске и обеспечить всем равный доступ к колдунщикам и прочим видам «интерактивных ответов», а также показывать неяндовские сервисы «по единым правилам ранжирования, применяемым при формировании органической выдачи в поисковой системе Яндекс». Исполнение требований надо будет подтвердить документами.

Российские компании жалуются ФАС на колдунщики «Яндекса» как минимум с 2019 года. Кассир.ру обращал внимание ведомства на то, что «поисковик использует доминирующее положение, продавая билеты через «Яндекс.Афишу» с помощью виджета в выдаче, но не предоставляет такой возможности другим операторам» и был поддержан сервисами Ticketland, Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru.

В августе 2020 года ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon подали на колдунщики жалобу в ФАС. «Инструмент обходит общие правила ранжирования в поиске, не показывает наиболее релевантный запросу ответ и явно привлекает внимание пользователя», утверждали недовольные. В Яндексе отвечали, что сделали рекламный формат, похожий на колдунщики, но компании им не пользуются, потому что он «требует технических доработок»

Ранее в феврале 2021 года ФАС уже возбудила против Яндекса дело за рекламу в «Директе» «услуг по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости». Жалобу на Яндекс подал Росреестр, который обладает исключительным правом предоставлять выписки из ЕГРН. 4 марта решение по делу станет известно, Яндексу, возможно, придётся выплатить штраф размером от 100 до 500 тысяч рублей.

ФАС также признала монополизированным российский рынок такси и в феврале начала проверку влияния Яндексом на цены на такси в Москве и Подмосковье. Во время снегопада цены на такси выросли в несколько раз, и в ФАС с жалобами на агрегаторы обратились разные граждане и организации.

Исполнение всех требований ухудшит качество поиска для пользователей, а значит — и положение «Яндекса» по сравнению с конкурентами, заявили в компании.