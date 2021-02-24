Forbes: клабхаузологи получают 150 000 рублей за час эфира


Стоимость часа модерирования эфиров в Clubhouse для компаний, как выяснил Forbes, в полтора-два раза превышает количество подписчиков у модератора. Ксения Дукалис с сотней тысяч подписчиков ведет комнату за 150 тыс. рублей в час. Продюсер YouTube-каналов «Парфенон» и Wylsacom Илья Овчаренко получает 25 тысяч в час, Тимур Сейфельмлюков, которого задействовал для своей комнаты Яндекс, --20 тысяч. Компаниям нужны модераторы комнат с большим количеством подписчиков, потому что все они получат уведомление об эфире.

Яндекс привлекал и других селебрити «Клабхауза», проводя эфиры под названием Yet Another Clubhouse Room. Ксения Дукалис на первом этапе сотрудничества получила от Яндекса «промокоды на „Ultima Яндекс Go“ тысяч на 30 рублей», но потом решила работать за деньги. Она говорит, что стоимость услуг модераторов меняется «ежедневно», так как растёт количество подписчиков. Промокоды Яндекс также раздавал во время эфиров посетителям комнаты. За эфир с Олегом Тиньковым соответствующий банк заплатил не деньгами, а договоренностями на размещение рекламы в проектах модератора. У «Самоката» «оборот заказов с применением промокода превысил сумму гонораров ведущего».

Результатами продвижения в «Клабхаузе» поделились представители сети дата-центров Selectel. Компания потратила на эфир около 30 000 рублей и «осталась довольна»: промокоды на пополнение баланса на платформе Selectel использовали 200 человек.

Forbes попытался поговорить о деньгах с Ильей Варламовым, самым популярным русскоязычным пользователем Clubhouse с двумя сотнями тысяч подписчиков.

В ответ на просьбу Forbes рассказать о своих заработках и клиентах Варламов предложил побеседовать в самой голосовой соцсети: «Я сегодня планировал создать комнату „Как зарабатывать в Clubhouse?“. Я вас подключу, и вы даже сможете задать свои вопросы. Это новый уровень, и мы должны как-то ему соответствовать». На момент публикации материала Варламов так и не создал комнату о заработке.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Ютуб убил зомбоящик для целого поколения, клабхауз его триумфально возвращает, теперь все толпами ждут очередной прямой эфир с болтунами, ляпота…

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    Игорь Ашманов > Юрий Синодов контекст

    Это новый уровень, и мы должны как-то ему соответствовать». На момент публикации материала Варламов так и не создал комнату о заработке.

    Всё-таки Мараховский часто просто закрывает тему, отлив в граните:

    «……..В последние две-три недели главным предметом эндорфинно-окситоцинового счастья, дофаминовых амбиций и кортизолового страдания российского медиакласса стала социальная сеть Clubhouse, в русском секторе которой сейчас несколько сотен тысяч участников.

    Уникальность данной сети состоит, как часто бывает в нашу странную эпоху, в её отсутствии: это голосовой чат. У этого чата длинный хвост из недоработок. Запущенная в апреле минувшего года, сеть никого не интересовала до 21 января 2021 года, пока на неё не поставил печать престижности верховный раввин престижности передового человечества И. Маск.

    С тех пор уже месяц перед нами образчик дистиллированной 97-процентной престижности без примесей практической пользы — но с гигантским социальным капиталом.

    Во-первых, официальная версия на данный момент работает только для айфонов.

    Во-вторых, вступление в сеть возможно только по приглашениям.

    В-третьих, в самих комнатах право голоса посетителям раздаётся хозяевами.

    Как случается неизменно — пионерами этого пространства стали охотники за престижем без страха и упрёка, немедленно забившие эфиры жужжанием о том, что это они являются звёздами, шрамированными ветеранами и седобородыми аксакалами Clubhouse.

    В силу особенностей российской медиасферы сеть-феномен первыми заселили, создав в ней очередную карикатуру на высшее общество, те самые боевые меньшинства сексуально-гендерно-политического пространства.

    В силу тех же особенностей российской медиасферы вторыми, потея и задыхаясь, прибежали гламур-патриоты — и уже в конце февраля мы наблюдаем шекспировское исступление эмоций: гламур-патриотический писатель жалуется на то, что он, обладатель 90 000 подписчиков, зашёл в комнату адекватного феминизма, пообщался там — и был забанен сетью вообще по коллективной жалобе адекватных феминисток.

    Оставив за скобками сам оксюморонный коан «адекватный феминизм», — мы можем поздравить сеть с удачей. До тех пор, покуда приложение не пропишется на телефонах двух-трёх десятков миллионов модных девушек, из каждого утюга будет нестись высокомерно-счастливое «Вчера мы с Мишей Коцюбой были в клабхаус-комнате у Лизы Эсс и обсуждали там ответ Выкшталтовского на манифест Кости Богомолова».

    Те из нас, ув. друзья, что застали розовую зарю интернетов, вспомнят на этом месте что-то многократно знакомое. Да, это тусы ЖЖ-тысячников в московских клубах нулевых, это головокружительные 50 000 подписчиков в фейсбуке молодого юриста, разоблачающего коррупцию в 2010-м, это самый крутой телеграм-канал инсайдов с самого верха в 2016-м, это
    тикток-миллионщики уходящей зимы.

    Каждый из этих феноменов пародирует то ли исход из Египта, то ли прибытие отцов-пилигримов: беглецы из прежнего пространства заселяют новое — и устраивают в нём некий новый малый народ, заключающий своего рода завет с Создателем на тему «даю землю эту тебе во владение, чтобы умножился род твой как песок морской».

    Есть один потрясающий нюанс.

    Характерной особенностью современных нам пародий на ветхозаветных евреев и пуритан в высоких шляпах, резко отличающей их от мифологических образцов, — является следующая:

    — Они не хотят умножаться как песок морской.

    Смысл всех их стремлений, суть их существования — в том, чтобы оставаться малым народом. Всегда, что бы ни случилось — быть избранным меньшинством-законодателем, привилегированной олигархией, через двойной ров помыкающей с замковых стен медленным большинством, для которого они придумали столько тёплых, сочащихся любовью эпитетов:

    — быдло
    — ботва
    — стадо
    — подписота
    — хомячьё
    — фанбаза
    — и ещё, пожалуй, с десяток.

    Идеальным форматом отношений между собой и массами они видят своего рода кибер-феодализм (в отличие от социальной антиутопии, реально существующее в медиапространстве явление):

    Малый народ играет в олимпийцев, продавая время и внимание подписоты каким-нибудь брендам или башням, то есть продвигая игры, кроссовки либо т.н. повесточку.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Ваш Мараховский какую-то банальщину пишет.

    Во все времена, меньшинство правило большинством с замковых стен, а другое меньшинство мечтало занять на их место у корыта.

    Это меньшинство не предлагает народу что-то ему понятное, типа «отобрать и поделить», поэтому, у них ничего не получится, даже если власть конкретно обделается (главное для смены строя на Руси).

    Текущая либеральная тусовка до боли напоминает белое движение времен гражданской войны, у которого главный лозунг был невнятное «непредрешение».
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Непредрешение

    Они не предлагают плебсу ничего интересного, что-то мычат про законность, коррупцию, суды и прочую чепуху, как будто честных и незапятнанных можно импортировать в товарных количествах.

    Властное меньшинство это отлично понимает, поэтому щедро их спонсирует на удивление ура-патриотам, пусть лучше они что-то импотентное про коррупцию блеют, чем это место займут решительные люди.

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    Юрий Синодов > Игорь Ашманов контекст

    Мараховский о массовости и хайпе написал верно, а вот о том, какой может быть устойчивая жизнь ClubHouse — не написал ничего

    На мой взгляд, устойчивое существование ClubHouse возможно.

    Он не хуже Zoom позволяет собирать встречи, там хорошее качество звука, он лучше Zoom позволяет собирать публичные встречи, они явно пытаются сделать рекомендательную систему для выбора публичных комнат.

    Проект явно перехайпован прямо сейчас, но ставить деньги на то, что у него нет никакого будущего — я бы поостерёгся.

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