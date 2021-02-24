Стоимость часа модерирования эфиров в Clubhouse для компаний, как выяснил Forbes, в полтора-два раза превышает количество подписчиков у модератора. Ксения Дукалис с сотней тысяч подписчиков ведет комнату за 150 тыс. рублей в час. Продюсер YouTube-каналов «Парфенон» и Wylsacom Илья Овчаренко получает 25 тысяч в час, Тимур Сейфельмлюков, которого задействовал для своей комнаты Яндекс, --20 тысяч. Компаниям нужны модераторы комнат с большим количеством подписчиков, потому что все они получат уведомление об эфире.

Яндекс привлекал и других селебрити «Клабхауза», проводя эфиры под названием Yet Another Clubhouse Room. Ксения Дукалис на первом этапе сотрудничества получила от Яндекса «промокоды на „Ultima Яндекс Go“ тысяч на 30 рублей», но потом решила работать за деньги. Она говорит, что стоимость услуг модераторов меняется «ежедневно», так как растёт количество подписчиков. Промокоды Яндекс также раздавал во время эфиров посетителям комнаты. За эфир с Олегом Тиньковым соответствующий банк заплатил не деньгами, а договоренностями на размещение рекламы в проектах модератора. У «Самоката» «оборот заказов с применением промокода превысил сумму гонораров ведущего».

Результатами продвижения в «Клабхаузе» поделились представители сети дата-центров Selectel. Компания потратила на эфир около 30 000 рублей и «осталась довольна»: промокоды на пополнение баланса на платформе Selectel использовали 200 человек.

Forbes попытался поговорить о деньгах с Ильей Варламовым, самым популярным русскоязычным пользователем Clubhouse с двумя сотнями тысяч подписчиков.