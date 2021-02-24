Стоимость часа модерирования эфиров в Clubhouse для компаний, как выяснил Forbes, в полтора-два раза превышает количество подписчиков у модератора. Ксения Дукалис с сотней тысяч подписчиков ведет комнату за 150 тыс. рублей в час. Продюсер YouTube-каналов «Парфенон» и Wylsacom Илья Овчаренко получает 25 тысяч в час, Тимур Сейфельмлюков, которого задействовал для своей комнаты Яндекс, --20 тысяч. Компаниям нужны модераторы комнат с большим количеством подписчиков, потому что все они получат уведомление об эфире.
Яндекс привлекал и других селебрити «Клабхауза», проводя эфиры под названием Yet Another Clubhouse Room. Ксения Дукалис на первом этапе сотрудничества получила от Яндекса «промокоды на „Ultima Яндекс Go“ тысяч на 30 рублей», но потом решила работать за деньги. Она говорит, что стоимость услуг модераторов меняется «ежедневно», так как растёт количество подписчиков. Промокоды Яндекс также раздавал во время эфиров посетителям комнаты. За эфир с Олегом Тиньковым соответствующий банк заплатил не деньгами, а договоренностями на размещение рекламы в проектах модератора. У «Самоката» «оборот заказов с применением промокода превысил сумму гонораров ведущего».
Результатами продвижения в «Клабхаузе» поделились представители сети дата-центров Selectel. Компания потратила на эфир около 30 000 рублей и «осталась довольна»: промокоды на пополнение баланса на платформе Selectel использовали 200 человек.
Forbes попытался поговорить о деньгах с Ильей Варламовым, самым популярным русскоязычным пользователем Clubhouse с двумя сотнями тысяч подписчиков.
В ответ на просьбу Forbes рассказать о своих заработках и клиентах Варламов предложил побеседовать в самой голосовой соцсети: «Я сегодня планировал создать комнату „Как зарабатывать в Clubhouse?“. Я вас подключу, и вы даже сможете задать свои вопросы. Это новый уровень, и мы должны как-то ему соответствовать». На момент публикации материала Варламов так и не создал комнату о заработке.
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Клабхаузолог, всё же
Клабхаузологи получают меньше
Я просто феминитив не осилил.
Да и «растёт ежедневно» же.
Может, клабхаузоолог.
наконец-то выяснили, какая сумма в час Ашманова привлекает.
А для долбоебов: «Клабхаузиолог» наверное?
Ютуб убил зомбоящик для целого поколения, клабхауз его триумфально возвращает, теперь все толпами ждут очередной прямой эфир с болтунами, ляпота…
«наконец-то выяснили, какая сумма в час Ашманова привлекает».
Чувак, в Советской России не суммы привлекают человека, а человек суммы.
Всё-таки Мараховский часто просто закрывает тему, отлив в граните:
Ваш Мараховский какую-то банальщину пишет.
Во все времена, меньшинство правило большинством с замковых стен, а другое меньшинство мечтало занять на их место у корыта.
Это меньшинство не предлагает народу что-то ему понятное, типа «отобрать и поделить», поэтому, у них ничего не получится, даже если власть конкретно обделается (главное для смены строя на Руси).
Текущая либеральная тусовка до боли напоминает белое движение времен гражданской войны, у которого главный лозунг был невнятное «непредрешение».
https://ru.wikipedia.org/wiki/Непредрешение
Они не предлагают плебсу ничего интересного, что-то мычат про законность, коррупцию, суды и прочую чепуху, как будто честных и незапятнанных можно импортировать в товарных количествах.
Властное меньшинство это отлично понимает, поэтому щедро их спонсирует на удивление ура-патриотам, пусть лучше они что-то импотентное про коррупцию блеют, чем это место займут решительные люди.
Мараховский о массовости и хайпе написал верно, а вот о том, какой может быть устойчивая жизнь ClubHouse — не написал ничего
На мой взгляд, устойчивое существование ClubHouse возможно.
Он не хуже Zoom позволяет собирать встречи, там хорошее качество звука, он лучше Zoom позволяет собирать публичные встречи, они явно пытаются сделать рекомендательную систему для выбора публичных комнат.
Проект явно перехайпован прямо сейчас, но ставить деньги на то, что у него нет никакого будущего — я бы поостерёгся.
Ну, я написал «Мараховский закрывает тему,» а не «закрывает Клубхаус».